15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 17 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia
17 de Enero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Jésica, la nena del milagro: tiene 3 años y caminó perdida 7 kilómetros de noche y con frío

La encontraron sana y salva cuando ya no había esperanzas. Ocurrió en un paraje. Está en buen estado de salud y junto a su familia 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un giro emocionante de una información que mantenía en vilo a la villa turística, una nena de 3 años que había desaparecido en el paraje Las Lecheras, a unos 30 kilómetros de Coviahue, fue encontrada sana y salva durante la madrugada de hoy. La pequeña había sido reportada como desaparecida alrededor de las 19:30 del viernes y su búsqueda movilizó a la comunidad y a las autoridades locales.

 

La noticia fue confirmada por la fiscal del caso de Zapala, Laura Pizzipaulo. Asimismo, se pudo saber que la niña fue encontrada a las 4:15 por un ciudadano de la zona que formó parte del equipo de búsqueda y rescate. Jésica fue localizada en buen estado de salud y ya se encuentra reunida con su familia.

 

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la desaparición y la fiscal a cargo del caso está trabajando para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la comunidad respira aliviada al saber que la pequeña está a salvo y junto a sus seres queridos.

 

Siempre de acuerdo a la información aportada por la Fiscalía de Zapala, desde el primer momento se montó un amplio operativo de búsqueda y rescate en el paraje Las Lecheras, jurisdicción de Caviahue.

 

Por otra parte, y de acuerdo a lo reportado por el Subcomisario César Jara, en el lugar trabajaron bomberos de Loncopué, Defensa Civil y Gendarmería Nacional, quienes realizaron rastrillajes en el sector. Además, se sumó al operativo el Grupo GEOP y la Brigada de Chos de Chos Malal para sumarse a la búsqueda.

 

“El equipo trabajó en conjunto para dar con el paradero de la niña y garantizar su seguridad. La policía y los equipos de emergencia hicieron todo lo posible para encontrar a Jésica y reunirla con su familia”, destacó la fiscal Pizzipaulo.

 

Además, la funcionaria judicial detalló que “la niña fue encontrada por un ciudadano de la zona, identificado como Marcos Sepúlveda, quien dio aviso a las autoridades de inmediato. La menor fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica y se encuentra en buen estado de salud”.

 

Un dato para destacar el carácter milagroso de la feliz noticia, es que la niña caminó por la zona de montaña por algo más de 8 horas hasta ser encontrada y que durante ese tiempo deambuló en la deambuló sin rumbo y recorrió en la fría noche, según informaron las autoridades, unos 7 km.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Intensa búsqueda de un joven en Esquel
2
 Trágico vuelco fatal en El Coihue
3
 Caffi renueva su propuesta gastronómica
4
 Controlaron un incendio en el Callejón Morgan de Trevelin
5
 La familia que se encadenó porque la justicia les quitó chivas, cuatro caballos, un potrillo y un burro
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
5
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -