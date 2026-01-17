15°
17 de Enero de 2026
17 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

A los cuchillazos, chicos de 13 años de distintos barrios se convocaban a pelear por las redes

Fueron detectados por la fiscalía de Puerto Madryn. Si bien hace tiempo que ocurren hechos similares, ahora se incorporaron armas blancas. Hubo cinco allanamientos.
Por Redacción Red43

El Ministerio Público Fiscal llevó adelante una intervención coordinada tras detectar convocatorias realizadas por adolescentes, a través de redes sociales, para protagonizar enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. La investigación, según informó el Ministerio Público Fiscal, permitió identificar una dinámica preocupante que, en el último tiempo, incorporó el uso de armas blancas y la posterior difusión de los hechos mediante videos publicados en plataformas digitales.

 

Según se estableció, los grupos —integrados por adolescentes desde los 13 años— se organizaban por redes sociales para concretar peleas y enfrentamientos grupales, algunas de las cuales escalaron en violencia al registrarse la portación de cuchillos.

 

“Estos enfrentamientos se venían suscitando con anterioridad, pero se han ido incrementando y en la actualidad hay intervención de cuchillos” comentó la fiscal Romina Carrizo, en el marco de los cinco allanamientos realizados en la mañana de este viernes en diferentes barrios de Puerto Madryn.

 

Carrizo detalló que la convocatoria de los grupos se realiza vía “redes sociales, Instagram, WhatsApp, donde acuerdan un punto” explicando que “son enfrentamientos entre distintos barrios de nuestra localidad”. El movimiento en redes sociales se denominó "Guerra de los barrios".

 

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos y se dispusieron distintas medidas judiciales, con el objetivo de prevenir nuevos episodios y desarticular este tipo de convocatorias. La intervención se desarrolló de manera articulada entre la Fiscalía, fuerzas de seguridad y otros organismos estatales con competencia en niñez y adolescencia.

 

Uno de los enfrentamientos ocurrióla pasada semana donde se demoraron a 11 menores por disturbios y tenencia de armas blancas, además de registrarse personas con lesiones menores. En los allanamientos, realizados en los barrios Pujol, Nueva Chubut y Alta Tensión se secuestraron telefonía celular que será peritada, así como vestimentas que se habrían utilizado en el último enfrentamiento.

 

 

 

