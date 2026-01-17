La familia que se encadenó porque la justicia les quitó chivas, cuatro caballos, un potrillo y un burro

Tras una intervención judicial que derivó en el retiro de más de 70 animales, integrantes de la familia Retamal iniciaron una protesta encadenándose frente al municipio de Cipolletti. Denuncian hostigamiento y reclaman la restitución urgente, mientras que desde el Ejecutivo aseguran que el reclamo debe canalizarse en la Justicia.

El reclamo comenzó este viernes en las puertas de la Municipalidad de Cipolletti, donde integrantes de la familia Retamal, acompañados por organizaciones mapuche, decidieron encadenarse en señal de protesta por el secuestro de animales ocurrido en diciembre pasado en la zona de la Isla Jordán.

Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Parlamento Mapuche-Tehuelche, explicó que se trata de una familia con un profundo arraigo territorial en el lugar, con más de 70 años de presencia en la zona. Señaló que la familia Retamal se encuentra en un proceso de reafirmación identitaria y de conformación como lof mapuche, tramitando su personería jurídica y la tenencia territorial ante el CODECI, (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) organismo provincial competente en la materia.

Según denunció Carriqueo, el municipio realizó denuncias vinculadas a una presunta usurpación del espacio público. “No puede hablarse de usurpación cuando es de conocimiento público que la familia vive allí desde hace décadas”, sostuvo. En ese marco, afirmó que el procedimiento judicial derivó en el secuestro de chivas, cuatro caballos, un potrillo y un burro, varios de los cuales ya habrían muerto. Además, advirtió que los animales se encuentran en la Sociedad Rural y que existiría la intención de donarlos, situación que generó un fuerte rechazo por parte de las comunidades mapuche.

Por su parte, Luciana Castillo, integrante de la familia Retamal, expresó la angustia y la indignación por el estado en el que se encontrarían los animales. “Están quemados por el sol, sin sombra ni agua. No nos dejan verlos y ahora directamente nos lo prohibieron. Es urgente una respuesta porque se van a seguir muriendo, y esos animales son parte de nosotros”, afirmó. Castillo también aseguró que no hubo un diálogo previo efectivo con las autoridades y que el accionar los tomó por sorpresa. “Nos vamos a quedar acá hasta que nos devuelvan los animales”, remarcó.

Desde el municipio, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, confirmó que la protesta continúa con personas encadenadas en la vereda del edificio municipal, pero remarcó que el reclamo no corresponde al ámbito del Ejecutivo. Según explicó, el secuestro de los animales se realizó en el marco de un procedimiento judicial por una presunta usurpación del espacio público, vinculada al acceso y crecimiento de la ocupación en la zona.

“El canal para pedir la restitución o conocer el estado de los animales es la Justicia, no la Municipalidad”, sostuvo Dijkstra, quien además cuestionó las formas de la protesta y aseguró que la gestión local mantiene un criterio de “ordenamiento de la ciudad”. El funcionario indicó que se realizó una reunión con representantes de la familia y del CODECI, donde se reiteró que la situación debe resolverse en el ámbito judicial.

Mientras tanto, la protesta continúa frente al municipio. La familia Retamal y las organizaciones que la acompañan aseguran que mantendrán el acampe y las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta concreta y la restitución de los animales secuestrados.