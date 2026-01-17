15°
17 de Enero de 2026
Proyección solidaria de la película "Alcarràs" en el Melipal

El Taller de cine y filosofía “Lo que una imagen puede” y APDH Esquel-Trevelin piden donaciones para este domingo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Taller de cine y filosofía “Lo que una imagen puede” y APDH Esquel-Trevelin, invitan a la proyección solidaria de Alcarrás, (2022) de Carla Simón.

 

La película es recomendada para mayores de 13 años y será proyectada este domingo a las 20 horas en el Centro Cultural Melipal.

 

Con la entrada del evento, se requieren alguno de los siguientes elementos:

 


Agua en botella chica; barritas de cereal; colirio; gasas; frutas (banana, manzana, naranja);
medias de toalla; guantes de trabajo.

 

La película

 

Esta es la familia Solé, dedicada a la producción de melocotones en Alcarràs, un pueblo de Cataluña. Los Solé llevan generaciones dedicándose al trabajo con la tierra. Su cuerpo, es la herramienta principal, sus manos y sus tradiciones surcan la tierra, como los árboles de los que extraen el fruto, los Solé tienen plantadas sus raíces.
Carla Simón compone en imágenes el ocaso de una familia acechada por los negocios, Alcarràs es una película coral donde el registro de lo real, supera la ficción.

 

SL

 

