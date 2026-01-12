El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca

La Comarca Andina amaneció este lunes 12 de enero bajo un cielo que todavía guarda señales del alivio reciente. La lluvia de ayer trajo un respiro largamente esperado después de días extremos: bajó la temperatura, asentó cenizas y encendió una chispa de optimismo en un territorio que desde el 5 de enero convive con uno de los incendios forestales más grandes de los últimos años. Sin embargo, el pronóstico para hoy vuelve a poner el foco en la prudencia: no se esperan nuevas precipitaciones y el viento, otra vez, será un factor a seguir de cerca.

Lunes mayormente nublado, con temperaturas moderadas

Según el pronóstico oficial, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 17°C por la mañana y viento del oeste entre 13 y 22 km/h. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá nublado a parcialmente nublado, con una máxima estimada en torno a los 21°C durante la tarde.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 15°C, con un aumento en la intensidad del viento, que podría alcanzar 23 a 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, siempre predominando del sector oeste. La probabilidad de precipitaciones para todo el día es 0%.

Detalle hora por hora

Pronósticos alternativos refuerzan la misma tendencia:

Mañana fresca , con temperaturas que arrancan en 11°C a las 8 , cielo parcialmente nuboso y viento leve.

Ascenso térmico gradual , alcanzando los 21°C entre las 14 y 17 horas .

Índice UV muy alto al mediodía , con valores de hasta 9 , por lo que se recomienda protección solar, incluso en un contexto de cielo parcial.

Viento en aumento desde el mediodía , con ráfagas que podrían superar los 40 km/h durante la tarde.

Noche más estable, con cielo despejado y descenso térmico hacia los 13°C.

El incendio sigue activo

Mientras el clima ofrece condiciones algo más benignas que en jornadas anteriores, el incendio que comenzó en Puerto Patriada (El Hoyo) continúa activo. De acuerdo al parte oficial emitido el domingo por la noche, la superficie afectada ya alcanza unas 11.970 hectáreas, con impacto sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Tras la lluvia del domingo, los trabajos se concentraron en los sectores con mayor actividad de fuego y en zonas cercanas a viviendas e infraestructura.

Este lunes se mantendrá el mismo esquema operativo: refuerzo de fajas cortafuegos, enfriamiento de puntos calientes, recorridas de control perimetral y resguardo de viviendas. Los medios aéreos seguirán operando a demanda, mientras la maquinaria pesada continúa con la apertura y el repaso de líneas de defensa.

Para el área del incendio, se espera una temperatura máxima cercana a los 23°C, humedad relativa mínima del 20% y viento en aumento a media mañana, con velocidades de 25 a 35 km/h y ráfagas superiores, un escenario que obliga a no bajar la guardia.

Un día para acompañar, cuidar y esperar

El lunes se presenta como una jornada de transición: sin el alivio de nuevas lluvias, pero con temperaturas lejos de los extremos que agravaron la situación días atrás. El cielo nublado y el aire más fresco invitan a una esperanza medida, mientras brigadistas, bomberos, voluntarios y equipos de apoyo siguen trabajando en condiciones complejas.

En la Comarca Andina, el pronóstico ya no se lee solo como un dato meteorológico. Cada grado, cada ráfaga y cada nube forman parte de una historia más grande, donde el clima puede marcar la diferencia entre el avance del fuego y la posibilidad de contenerlo.

El pronóstico acompaña a medias, y mientras tanto la Comarca sigue atenta, esperando que el tiempo dé una mano más y permita cuidar lo que todavía está en pie.

O.P.