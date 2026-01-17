11°
Sabado 17 de Enero de 2026
17 de Enero de 2026
Caso Melín: continúa la preventiva

La Justicia de Esquel extendió por seis meses la investigación por el homicidio de Samuel Melín. El imputado seguirá en prisión preventiva ante el riesgo de fuga y para asegurar el juicio por jurados.
La fiscal María Bottini obtuvo una prórroga de seis meses para profundizar la investigación en torno al homicidio de Samuel Melín y las lesiones graves que padeció su hermano. El magistrado interviniente consideró pertinentes los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que subrayó la necesidad de este tiempo adicional para concluir peritajes fundamentales antes de elevar la causa a un juicio por jurados. Durante la audiencia, se ratificó que el imputado deberá permanecer bajo la medida de prisión preventiva, ya que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la justicia dada la gravedad del hecho investigado.

 

El violento episodio que originó la causa tuvo lugar el 18 de julio de 2025 en el Barrio Bella Vista, cuando el acusado invitó a las víctimas a su vivienda para compartir bebidas alcohólicas. De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores, una discusión posterior derivó en un ataque con arma blanca justo cuando los hermanos Melín intentaban retirarse del lugar. Samuel Melín recibió una herida mortal en la vena femoral, mientras que su hermano sufrió lesiones de diversa consideración que requirieron una hospitalización de urgencia. La rápida intervención policial, motivada por el aviso de los vecinos, permitió la aprehensión inmediata del sospechoso, quien desde entonces se encuentra privado de su libertad a la espera de una resolución definitiva en el debate oral.

 

 

 

 

