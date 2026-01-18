19°
Domingo 18 de Enero de 2026
18 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

El Gimnasio Vive organiza un torneo de Powerlifting clasificatorio al Nacional de APL

Tendrá lugar el domingo 5 de abril. Se lo considera “el más grande la Patagonia”
El Powerlifting es una de las disciplinas que cada vez más adeptos y, sobre todo, fanáticos tiene. El cuidado del cuerpo es fundamental para la practica de un deporte que tiene sus riesgos. Levantar kilos y kilos no es cuestión de un día para el otro. Tiene un proceso, una disciplina, mucho de constancia y largos entrenamientos.

 

Además, la comida y sobre todo el descanso.

 

Para competir al más alto nivel tiene un proceso que siempre hay que respetar para que el cuerpo no sufra.

 

El Gimnasio Vive tiene estos conceptos muy bien incorporados y solo hace falta conocer la historia de Manu Flores para saber de sacrificios y mejoras en la calidad de vida.

 

 

El domingo 5 de abril, en el Gimnasio Vive de Esquel, se desarrollará un torneo de Powerlifting bajo las normas de APL (Asociación Powerlifting Argentina) donde habrá importantes premios en dinero en efectivo, cuyo torneo se lo considera “el más grande de la Patagonia”.

 

Se llevará a cabo en las tres disciplinas que son habituales en este deporte: peso muerto, banco y sentadillas y se informó, además que el Torneo es clasificatorio para el Certamen Nacional de APL 2026.

 

Para mayor información los deportistas interesados podrán comunicarse al 2945 636555 o al 2945 580896.

 

