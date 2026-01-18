Chubut abrió la inscripción al Programa Federal “Gestión para el Desarrollo” del CFI

El Gobierno del Chubut abrió la inscripción al Programa El Gobierno del Chubut, a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), informó la apertura de inscripciones a la 7° edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La propuesta, desarrollada por la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de jóvenes funcionarios, técnicos, investigadores y referentes sociales de las provincias, brindando herramientas para el diseño de políticas públicas estratégicas orientadas al desarrollo federal.

Durante 2026 el programa se llevará adelante durante siete meses en forma simultánea en 23 provincias, e incluirá el Foro de Debate para la Construcción de un Desarrollo Federal, un espacio de intercambio y elaboración colectiva de agendas de desarrollo provinciales y nacional.

La formación contempla clases magistrales sobre infraestructura, logística, estructura productiva argentina y políticas de desarrollo, paneles provinciales enfocados en la realidad local, jornadas de integración con visitas a empresas públicas y privadas, y talleres de diseño de proyectos de políticas públicas innovadoras.

Los proyectos seleccionados serán presentados en la instancia final del programa, la Semana de Integración Federal, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Requisitos de postulación

Las personas interesadas deberán tener entre 21 y 35 años, contar con estudios terciarios o universitarios en curso o finalizados y/o participación en organizaciones políticas o sociales, y residir en la Provincia del Chubut. La inscripción se realiza a través de un formulario online.

Esta iniciativa se enmarca en la política de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres de impulsar la formación, el liderazgo joven y la planificación estratégica, fortaleciendo la capacidad del Estado provincial para promover el desarrollo productivo y humano en todo el territorio.

La fecha límite para la inscripción es el viernes 20 de febrero y las clases comienzan el miércoles 8 de abril de 2026.

En tanto, el miércoles 4 de febrero a las 12 horas se desarrollará una charla informativa para conocer más de cerca la propuesta del programa y evacuar dudas. Para participar de la charla debe registrarse, previamente, en el siguiente enlace: https://bit.ly/GPDCharlaInformativa2026

Para más información sobre el programa e inscripción, ingresar a: https://cfi.org.ar/gestion_desarrollo

R.G.