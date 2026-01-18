20°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 18 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
18 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut abrió la inscripción al Programa Federal “Gestión para el Desarrollo” del CFI

La propuesta tiene como objetivo fortalecer las capacidades de jóvenes funcionarios, técnicos, investigadores y referentes sociales de las provincias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut abrió la inscripción al Programa El Gobierno del Chubut, a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), informó la apertura de inscripciones a la 7° edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

 

La propuesta, desarrollada por la Escuela Federal de Desarrollo del CFI, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de jóvenes funcionarios, técnicos, investigadores y referentes sociales de las provincias, brindando herramientas para el diseño de políticas públicas estratégicas orientadas al desarrollo federal.

 

Durante 2026 el programa se llevará adelante durante siete meses en forma simultánea en 23 provincias, e incluirá el Foro de Debate para la Construcción de un Desarrollo Federal, un espacio de intercambio y elaboración colectiva de agendas de desarrollo provinciales y nacional.

 

La formación contempla clases magistrales sobre infraestructura, logística, estructura productiva argentina y políticas de desarrollo, paneles provinciales enfocados en la realidad local, jornadas de integración con visitas a empresas públicas y privadas, y talleres de diseño de proyectos de políticas públicas innovadoras.

 

Los proyectos seleccionados serán presentados en la instancia final del programa, la Semana de Integración Federal, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Requisitos de postulación

 

Las personas interesadas deberán tener entre 21 y 35 años, contar con estudios terciarios o universitarios en curso o finalizados y/o participación en organizaciones políticas o sociales, y residir en la Provincia del Chubut. La inscripción se realiza a través de un formulario online.

 

Esta iniciativa se enmarca en la política de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres de impulsar la formación, el liderazgo joven y la planificación estratégica, fortaleciendo la capacidad del Estado provincial para promover el desarrollo productivo y humano en todo el territorio.

 

La fecha límite para la inscripción es el viernes 20 de febrero y las clases comienzan el miércoles 8 de abril de 2026.

 

En tanto, el miércoles 4 de febrero a las 12 horas se desarrollará una charla informativa para conocer más de cerca la propuesta del programa y evacuar dudas. Para participar de la charla debe registrarse, previamente, en el siguiente enlace: https://bit.ly/GPDCharlaInformativa2026

 

Para más información sobre el programa e inscripción, ingresar a: https://cfi.org.ar/gestion_desarrollo

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel se tiñe de gris
2
 Incendios en Chile: 15 muertos y más de 50 mil evacuados
3
 Derrumbe en el cerro Hermitte: casas destruidas y evacuaciones masivas
4
 Más de 250 brigadistas combaten focos activos en sectores de difícil acceso en Los Alerces
5
 De 3 a 23 grados en un mismo día: domingo en Esquel
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
3
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -