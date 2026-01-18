Esquel se tiñe de gris

Ocho de la mañana. Invierno en el sur.

Suena el celular. Victoria se levanta, se baña y al preparar el desayuno no escucha las bocinas de los autos de los padres que llevan a sus hijos al colegio, ni al vecino cuando enciende su camión, ni a los perros que lo torean.

Esta no es una mañana más.

El silencio la agobia.

Se acerca al ventanal. Hoy, le cuesta individualizar al fresno que plantó hace veinte años y que creció contra el viento, a pesar de las nevadas. Algo cae del cielo, como unas chispitas. No es lluvia tampoco es nieve. Los autos de los vecinos se ven tapados de algo que no es blanco es más bien plomizo, pero cae como la nieve.

Entonces… ¿Qué es?

Victoria se pone la campera y los guantes, y baja las escaleras del departamento. Se para en la vereda. Sus hombros y cabeza se cubren de esa cosa que cae del cielo, como plumas, pero no lo son, porque al tocarlas las siente ríspidas, pesadas…

Entonces… ¿Qué es?

Se agacha, levanta un puñado del suelo, lo deja caer de a poco, parece sal oscura. Se saca los guantes, vuelve a agarrar esa cosa y los dientes le chirrían.

Desconcertada mira a su alrededor y todo es quietud, oscuridad y silencio. Regresa al departamento, enciende la radio, las FM no funcionan, intenta con radio Nacional, y la voz de la locutora la sorprende.

El volcán Chaitén despertó y la ceniza cubre nuestra ciudad.

Hoy 2 de mayo de 2008, el volcán Chaitén, en Chile, ubicado en la Provincia de Palena, Región de los Lagos, expulsó una nube de cenizas que recorrió aproximadamente 200 kilómetros hasta llegar a Esquel, cubriendo la ciudad por completo. El sol se ocultó y la visibilidad se redujo drásticamente.

La ciudad de Chaitén fue casi destruida y se decidió la evacuación de las personas que están siendo trasladadas a las localidades de Esquel y Trevelin.

El municipio de Esquel comunica medidas de contingencia:

*suspensión de las clases y de todas las actividades.

*cierre del Aeropuerto de Esquel y rutas para evitar riesgos y facilitar las tareas de emergencia.

*sellado de puertas y ventanas con cinta para evitar el ingreso de cenizas.

*uso del barbijo.

*declaración de la emergencia volcánica.

*permanecer en los hogares.

Victoria mira por la ventana y la tristeza se apropia de ella mientras Esquel se tiñe de gris.