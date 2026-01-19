La mujer que vendía sahumerios en la puerta de un comercio y de pronto, se la tragó la tierra

La comunidad de Río Gallegos se encuentra en alerta tras la difusión oficial de la búsqueda de Andrea Mónica Peña, una mujer de 52 años conocida por vender sahumerios en las inmediaciones de la sucursal de calle España de La Anónima. La Policía de Santa Cruz solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

El aviso fue publicado por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, organismo con sede en Río Gallegos, en el marco del programa provincial “Te Estamos Buscando”, destinado a la localización de personas extraviadas.

Según la información difundida de manera oficial, Andrea Peña mide aproximadamente 1,67 metros, es de contextura robusta, tez blanca, tiene cabello entrecano, boca grande y labios finos. Al momento de ausentarse vestía ropa floreada, una campera deportiva color verde, una campera de abrigo gris, zapatillas azules y llevaba un morral negro.

Desde la fuerza provincial indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda. Por ese motivo, solicitaron comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

Tras la publicación del alerta, numerosos vecinos expresaron su preocupación en redes sociales y aseguraron reconocer a Andrea Peña como la mujer que suele vender sahumerios en el exterior de La Anónima de Río Gallegos. Incluso, algunas personas señalaron haberla visto durante la jornada previa a la difusión del pedido oficial.

Estos aportes, que circulan en comentarios públicos, forman parte del movimiento espontáneo de colaboración comunitaria, aunque desde las autoridades remarcaron que la información relevante debe canalizarse exclusivamente a través de los medios oficiales para su correcta verificación, a través de 911.

La Policía de Santa Cruz recordó que también se encuentra disponible el Sistema de Registro de Personas Extraviadas (SIRPEX), una plataforma digital donde se publican los avisos oficiales de búsqueda activos en la provincia. Allí se centraliza la información validada y se actualiza el estado de cada caso.