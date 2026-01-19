Un lunes bien de verano en la Comarca Andina

La Comarca Andina despierta este lunes 19 de enero bajo un cielo completamente despejado y con una sensación que, por primera vez en semanas, combina alivio y responsabilidad. Luego de días marcados por el incendio de grandes dimensiones iniciado el 5 de enero (y que fue declarado contenido), el clima acompaña el regreso paulatino a la rutina, aunque con variables que obligan a no relajarse del todo.

Un lunes a pleno sol en la Comarca Andina

El pronóstico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre, pero con índice UV extremo durante las horas centrales del día.

Mañana: mínima cercana a los 14°C , cielo despejado y viento leve del noroeste.

Tarde: máxima estimada entre 30 y 31°C , con viento moderado del suroeste y radiación solar en niveles extremos .

Noche: descenso a 19–21°C, cielo despejado y condiciones agradables para cerrar el día.

Durante la franja entre las 12 y las 16 horas, el índice UV alcanzará valores muy altos a extremos (11+), por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol, usar protector solar de alto factor, gorra y mantenerse hidratado.

Clima favorable, pero con cautela

Las condiciones meteorológicas explican en parte el alivio que se vivió este fin de semana en la Comarca, especialmente el domingo, cuando el buen tiempo acompañó y permitió retomar actividades sociales y turísticas.

Sin embargo, el calor, el sol intenso y los vientos moderados siguen siendo factores de riesgo en un territorio que aún está en plena etapa de vigilancia y enfriamiento del incendio.

Incendio de Puerto Patriada: situación actual

Según el parte oficial del domingo 18 de enero (19:30 hs), el incendio permanece contenido, con una superficie afectada estimada en 14.770 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Personal desplegado: 252 personas.

Trabajos actuales: recorridas, detección y enfriamiento de puntos calientes en sectores como Bahía Las Percas, Bahía Desafío, La Condorera y La Burrada.

Medios aéreos: operan a requerimiento del personal en línea.

Continúa el monitoreo en todas las zonas críticas, con ingresos a pie, embarcados y helitransportados.

El operativo se mantiene activo y no se descarta que las tareas continúen varios días más, justamente porque las condiciones climáticas favorables para la vida cotidiana también pueden jugar en contra si aparece un descuido.

Lunes para disfrutar, pero sin bajar la guardia

El pronóstico del día invita a salir, moverse y reencontrarse con la normalidad, algo muy esperado tras semanas difíciles en la Comarca Andina. Pero hay que tener presente que: el incendio está contenido, no extinguido, y el clima seco y soleado exige máxima responsabilidad.

Disfrutar del verano sí, con conciencia y cuidado, porque el paisaje que hoy vuelve a mostrarse bajo el sol sigue siendo frágil.

O.P.