ActivArte 2026: Lago Puelo lanza un ciclo cultural gratuito para volver a encontrarse en la plaza

La Municipalidad de Lago Puelo presentó de manera institucional el programa ActivArte 2026, un ciclo de actividades culturales gratuitas que busca reactivar el encuentro comunitario, acompañar a vecinos y visitantes y fortalecer la economía local en plena temporada de verano.

La presentación estuvo a cargo de Graciela Huenchupan, directora de Cultura, y Janina Martínez, directora de Producción, quienes manifestaron que la propuesta se inscribe en un momento particular para la Comarca Andina, atravesada por los incendios.

Música, cine y actividades

ActivArte 2026 se desarrolla en la plaza central de Lago Puelo, de jueves a domingo, en el horario aproximado de 19 a 23 hs, con una grilla pensada para públicos diversos y un fuerte perfil familiar.

“El objetivo es generar un espacio de encuentro, recreación y acompañamiento, donde vecinos y turistas puedan compartir actividades después de regresar del lago”, explicó Huenchupan.

La programación incluye:

Jueves: música en vivo, micrófono abierto y actividades con jóvenes.

Viernes y sábados: bandas en vivo.

Domingos: cine al aire libre y espectáculos para toda la familia.

Todos los días: inflables gratuitos para niños y niñas.

Entre los primeros shows confirmados están Legado, Simba Benegas Full Band, Vero Mansilla y Tercera Dimensión, mientras que el domingo se proyectará la nueva película de Capitán América, acompañada por un show previo de un mago ilusionista.

Cultura y acompañamiento

Desde el Municipio subrayaron que ActivArte no es solo una agenda de espectáculos, sino también una herramienta de contención social.

“Venimos de momentos difíciles como Comarca. Creemos que es tiempo de empezar a activar espacios que nos permitan reencontrarnos”, señaló Huenchupan, remarcando la importancia de sostener propuestas que aporten ánimo, cercanía y comunidad.

En la misma línea, Martínez indicó que el ciclo beneficia indirectamente a muchos sectores, no solo a artistas, sino también a comerciantes, productores y emprendedores, en un momento determinante de la temporada turística.

Producción local y convocatoria abierta

ActivArte 2026 también integra un paseo gastronómico con food trucks, carritos y productores locales, una experiencia que ya tuvo buena recepción durante noviembre y diciembre.

Las personas interesadas pueden encontrar la información y los contactos en las redes oficiales de Cultura, Turismo y la Municipalidad de Lago Puelo.

Peñas, circuitos productivos y agenda ampliada

Además del programa en la plaza, el Municipio acompaña otras iniciativas culturales, como las Peñas Callejeras, que podrían retomar su actividad en las próximas semanas, y un ciclo de presentaciones artísticas en comercios locales.

En paralelo, Lago Puelo continúa promoviendo su circuito productivo, que incluye chacras de fruta fina, viñedos y propuestas turísticas, articuladas desde las áreas de Turismo y Producción.

Hasta cuándo se extiende ActivArte 2026

El ciclo ActivArte 2026 se desarrollará durante lo que resta de enero y todo febrero, con actividades gratuitas todos los fines de semana y grillas que se irán actualizando semana a semana.

“Invitamos a toda la comunidad y a quienes nos visitan a sumarse, participar y disfrutar”, concluyeron desde el Municipio.

La programación completa y las convocatorias están disponibles en las redes oficiales de Cultura y la Municipalidad de Lago Puelo.

