02 de Enero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Intento de fuga en la Comisaría Primera de Esquel

El detenido, demorado por una contravención, dañó el entretecho e intentó escapar, pero fue rápidamente localizado por el personal policial.
Por Redacción Red43

El comisario Cristian Azócar brindó detalles sobre el intento de fuga registrado en la noche del 1° de enero en la Comisaría Primera de Esquel, hecho que generó un importante movimiento policial en la cuadra de la dependencia.

 

Según explicó Azócar: “Anoche, alrededor de las 22:00 hs, se constata por parte del personal que cubría el servicio interno de la comisaría que un detenido, que había ingresado en carácter de contraventor, había intentado evadirse”. Se trataba de una persona demorada por un hecho menor, indicó el comisario.

 

Sin embargo, el detenido: “No llegó a salir del contexto del edificio, pero sí rompió un entretecho y a partir de ahí se escondió, intentando buscar una salida sin resultado”. Al advertir la situación, el personal policial actuó de inmediato: “Rápidamente el personal, al detectar esta situación, tomó el mismo camino de subir y lo encontraron escondido en uno de los recovecos que tiene el techo de la Comisaría y que se une con el de la Unidad Regional". 

 

El comisario indicó que este episodio fue el que motivó el movimiento inusual de móviles y efectivos en el lugar. Azócar también aclaró que la Comisaría Primera ya desde hace un tiempo sólo resguarda a detenidos de forma transitoria.

 

En relación al motivo de la demora, Azócar explicó que el hombre: “Estaba provocando disturbios en su domicilio, los familiares requirieron la presencia policial y, al arribar el personal, continuaba con su actitud agresiva y exaltada, por lo que se procedió a la demora”. Además, confirmó que el detenido tiene antecedentes por demoras anteriores. 

 

Al preguntarle sobre las condiciones de seguridad del edificio, el comisario sostuvo: “La comisaría tiene las condiciones, sólo que el hecho ocurrió en un sector previo al ingreso al calabozo, donde se realizan las requisas”. Allí, aprovechando un momento en el que quedó solo, el detenido rompió una parte del techo, subió e intentó fugarse. No obstante, Azócar llevó tranquilidad y remarcó que la estructura está en condiciones de contener y albergar a contraventores por poco tiempo y sin riesgo alguno.

 

Finalmente, señaló que la situación del detenido se agravó por el intento de evasión. “Era una contravención y no tendría más de ocho horas de permanencia, pero este hecho agrava su condición”, indicó. Y agregó: “Ahora se realizará una audiencia en el marco del artículo 280 por el intento de evasión, además de los daños, y se verá qué resuelven la Fiscalía y el juez penal”.

 

En cuanto al accionar policial, el balance fue positivo. El personal policial realiza controles cada 15 o 20 minutos: "En ese contexto es donde se detecta esta situación", y se impide la fuga, concluyó el comisario.

 

 

R.G.

 

