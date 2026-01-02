Apenas empezó el año y ya se viene un descanso de cuatro días

Con el comienzo del 2026, y apenas superado el feriado de Año Nuevo de este jueves 1 de enero, ya aparecen en el radar las próximas oportunidades de descanso. El calendario oficial de feriados nacionales, confirmado por el Gobierno Nacional, anticipa que el primer fin de semana largo XL del año llegará en febrero, con cuatro días consecutivos libres.

La información fue oficializada a través de la Resolución 164/2025, publicada el 26 de diciembre en el Boletín Oficial, donde se detalla el esquema completo de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

El primer fin de semana largo de cuatro días del 2026

Según el calendario nacional, el próximo feriado será Carnaval, que en 2026 se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero. De esta manera, se conformará un descanso extendido de cuatro días, sumando el sábado 14 y domingo 15.

Este fin de semana largo XL suele ser uno de los más esperados del año, ya que combina pleno verano con una pausa para escapadas, turismo interno o simplemente descanso.

El calendario de feriados nacionales 2026

Además de Carnaval, el Gobierno confirmó los feriados nacionales que no se trasladan y se conmemoran en su fecha exacta:

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajador

25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo

20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio (jueves): Día de la Independencia

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre (viernes): Navidad

Estos feriados implican descanso obligatorio para el sector registrado o, en caso de trabajar, una remuneración especial, tal como lo establece la legislación vigente.

Feriados trasladables en 2026

La Ley N.º 27.399 también define los feriados trasladables, que pueden moverse para favorecer el turismo interno. En 2026 serán:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

