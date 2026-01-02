27°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 02 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina El Bolsónincendio
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Angustia en el inicio del año: Una vivienda quedó destruida por el fuego

Un incendio de gran magnitud se desató en la mañana del jueves detrás de Radio Nacional El Bolsón y provocó daños cercanos al 80% en una vivienda de dos plantas.
Escuchar esta nota

Un incendio de importantes dimensiones afectó a una vivienda ubicada en las inmediaciones de Radio Nacional El Bolsón durante la mañana de este jueves 1°, provocando daños de gran magnitud en la estructura. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el alerta se recibió pasadas las las 7.20 de la mañana, cuando un llamado advirtió sobre un incendio en una casa situada detrás de Radio Nacional, entre las calles Nahuelquir y Brown

 

Al arribar, los bomberos se encontraron con el interior de la vivienda completamente tomado por el fuego, lo que obligó a desplegar un operativo de control para evitar la propagación de las llamas.

 

 

Se trataba de una vivienda de construcción mixta, de dos plantas, que sufrió daños estimados en un 80%. En el momento del siniestro, los propietarios no se encontraban en el domicilio.

 

En el operativo trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal policial.

 

 

 

O.P.

 

