Angustia en el inicio del año: Una vivienda quedó destruida por el fuego

Un incendio de importantes dimensiones afectó a una vivienda ubicada en las inmediaciones de Radio Nacional El Bolsón durante la mañana de este jueves 1°, provocando daños de gran magnitud en la estructura. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según informó Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el alerta se recibió pasadas las las 7.20 de la mañana, cuando un llamado advirtió sobre un incendio en una casa situada detrás de Radio Nacional, entre las calles Nahuelquir y Brown.

Al arribar, los bomberos se encontraron con el interior de la vivienda completamente tomado por el fuego, lo que obligó a desplegar un operativo de control para evitar la propagación de las llamas.

Se trataba de una vivienda de construcción mixta, de dos plantas, que sufrió daños estimados en un 80%. En el momento del siniestro, los propietarios no se encontraban en el domicilio.

En el operativo trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal policial.

O.P.