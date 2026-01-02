Fernando Rossini inaugura “Living del Sur”, un ciclo acústico íntimo en El Bolsón

Con una propuesta íntima, cuidada y pensada para vivir la música de otra manera, el Cerro Amigo inaugura este domingo 4 de enero un nuevo ciclo cultural en El Bolsón. Se trata de “Living del Sur”, una experiencia acústica que combina canciones, paisaje y encuentro, y que tendrá a Fernando Rossini como protagonista de la primera noche.

El ciclo nace con una idea clara: alejarse del formato tradicional de recital o peña y acercar la música al público desde un lugar más cercano, casi hogareño. Así lo explicó Rossini en diálogo con Red43 Comarca Andina, al explicar que el nombre no es casual: “Es un formato living. El público va a estar sentado en el piso, con almohadones, alfombras, mantas, todo muy descontracturado”.

Un living musical en el Mirador Sur

El escenario elegido es el deck del Mirador Sur del Cerro Amigo, un espacio que inaugurado hace poco y que ofrece una vista privilegiada, con el atardecer como marco natural. Ahí, el ciclo propone conciertos totalmente acústicos y sin sonido amplificado, pensados para un público reducido de no más de 30 a 35 personas.

“El formato es acústico, bien llevado a la canción, más que al folclore peñero”, explicó Rossini. La cercanía entre artistas y público es uno de los ejes centrales de la propuesta.

Cómo será la experiencia

La convocatoria es a las 21 horas. La noche estará organizada en dos bloques musicales de media hora, separados por un intervalo para compartir comida y bebida.

Durante el encuentro funcionará una focaccería, con un menú variado, accesible y bebidas para acompañar la propuesta. Tras el segundo bloque, la invitación es a quedarse charlando, cenando y disfrutando del espacio.

El ingreso es con reserva previa al 2215318806, y bajo la modalidad “a la gorra”, con un aporte mínimo sugerido de 5.000 pesos.

Música, paisaje y cercanía

“Living del Sur” busca consolidarse como un espacio donde la música se viva desde otro lugar: más cercano, más humano y más conectado con el entorno. La combinación de un formato íntimo, un escenario natural y una propuesta gastronómica sencilla apunta a generar una experiencia distinta en la agenda cultural de El Bolsón.

Este domingo, Fernando Rossini será el encargado de abrir el ciclo y marcar el tono de una propuesta que promete noches distintas en uno de los miradores más atractivos de la localidad.

Música, paisaje y encuentro: el Cerro Amigo suma una nueva forma de disfrutar el verano en la Comarca Andina.

O.P.