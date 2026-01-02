22°
Esquel, Argentina
Viernes 02 de Enero de 2026
02 de Enero de 2026
policiales
Por Redacción Red43

Incendio de gran magnitud en una planta pesquera de Puerto Madryn

El fuego se habría iniciado tras una explosión en un tablero eléctrico y fue agravado por el fuerte viento.
Siete dotaciones de bomberos voluntarios de Puerto Madryn combatieron durante la jornada del 1° de enero un incendio de grandes proporciones que se desató en la planta de la empresa pesquera Conarpesa, en el Parque Industrial Pesquero de la ciudad.

 

De acuerdo a la información oficial, el siniestro se habría originado a partir de una explosión en un depósito, provocada por un tablero eléctrico ubicado en un sector con alta carga combustible. Las condiciones climáticas, especialmente el viento persistente, favorecieron la rápida propagación de las llamas hacia otro predio lindero.

 

En un primer momento, el incendio fue controlado en el exterior del predio, mientras que las tareas continuaron dentro del depósito, donde había cartones y redes.

 

El aviso del incendio fue recibido a las 12:25 y, al arribar el primer móvil a la planta pesquera, se constató la presencia de incendio en pastizales, una fuga de amoníaco y el fuego generalizado en dos galpones, con riesgo de propagación hacia otras plantas del parque industrial.

 

El operativo incluyó el despliegue de siete móviles y la participación de gran parte del personal de bomberos voluntarios de Puerto Madryn. Además, a las 14:55 arribó el móvil N°35 de Bomberos Voluntarios de Trelew, que debió ser redirigido de inmediato a un incendio de vivienda en el barrio Los Álamos. También se aguardaba la llegada de un móvil con capacidad de 10.000 litros proveniente de Rawson.

 

Finalmente, las autoridades confirmaron que el incendio quedó circunscripto al sector de los galpones donde se acumulaba material combustible, el cual mantuvo activo el foco ígneo hasta que fue completamente sofocado.

 

 

R.G.

 

