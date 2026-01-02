27°
Vecinos actuaron primero y evitaron algo peor en el último día del año

En la tarde del 31 de diciembre, un principio de incendio en la ruta alternativa de Lago Puelo fue controlado gracias a la intervención de vecinos y al posterior trabajo de Bomberos Voluntarios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La oportuna reacción de vecinos y la posterior llegada de los servicios de emergencia permitieron controlar un principio de incendio registrado el miércoles 31 de diciembre, último día del año, en la ruta alternativa de Lago Puelo, sin que se produjeran daños ni personas afectadas.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, el aviso se recibió a las 15.45, alertando sobre un foco ígneo. Se despachó un móvil al lugar y, al arribar, constataron que el fuego ya había sido apagado por vecinos de la zona, lo que evitó su propagación.

 

A pesar de que el incendio estaba controlado, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento, control y prevención, con el objetivo de descartar riesgos de reinicio, especialmente teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

 

 

En el operativo trabajaron de manera conjunta la Brigada de Incendios – Base Puelo, personal de Policía, Tránsito y Protección Civil.

 

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios remarcaron la importancia del aviso temprano y la prevención, y recordaron que ante la presencia de columnas de humo o situaciones de riesgo se debe comunicar de inmediato al 100 o al 4499029.

 

 

 

O.P.

 

