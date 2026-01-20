Modificaron las categorías de la FUTA CUP

La Unidad de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú informó las nuevas categorías que tendrá la segunda edición de la FUTA CUP, competencia de fútbol infantil (modalidad 7 jugadores), que se llevará a cabo en el Estadio Municipal desde el martes 17 al viernes 20 de febrero.

A diferencia del año pasado, para esta oportunidad, los organizadores diseñaron tres categorías, una bien de “peques” (denominada Mini) donde, en una misma categoría, se incluirán a los nenes nacidos en los años 2018-2019 y 2020.

Además, habrá dos categorías de Infantiles: la más grande denominada Infantiles 1 incluirá a jugadores nacidos en los años 2012/13 y la otra categoría, Infantiles 2, con jugadores nacidos en los años 2014/15.

Dicho torneo de fútbol infantil (modalidad futbol 7) se jugará en dos canchas diseñadas dentro del remozado Estadio Municipal de Futaleufú (césped natural) y estarán en juego la Copa de Oro “Rio Futaleufú”, la Copa de Plata “Rio Espolón” y la Copa de Bronce “Rio Azul”.

El sistema de juego se definirá de acuerdo a la cantidad de equipos por categoría. Se tendrá como prioridad jugar en zonas de 3 ó 4 equipos cada una, lo que determinará que los equipos ubicados en las posiciones 1º y 2º clasificarán a las semifinales de la Copa Oro, mientras que los equipos posicionados como 3º y 4º jugarán las semifinales de Copa Plata.

A su vez el 5° y 6° jugarán por la copa de Bronce. Se jugarán cinco partidos como mínimo y cada categoría podrá tener una forma diferente de competencia de acuerdo al número de equipos inscriptos.

Cada equipo estará formado por un máximo de 12 jugadores y dos mayores de edad (técnico y delegado).

El costo de inscripción para participar de la FUTA 111CUP es de 50 mil pesos chilenos (76 mil pesos argentinos) por equipo, monto en el que está incluido el alojamiento (en un establecimiento escolar) y las comidas, además del asado colectivo que se hará al final del campeonato.

Para mayor información, los equipos interesados podrán comunicarse al WhatsApp de Ángelo González al +56 9 8988 2858.