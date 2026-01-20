Martes de calor, sol y viento en la Comarca

La mañana comenzará despejada, con una temperatura cercana a los 19°C, viento leve del noroeste y condiciones estables.

Con el correr de las horas, el termómetro irá en franco ascenso. Hacia el mediodía y la primera parte de la tarde, el calor se hará sentir con fuerza: la temperatura máxima prevista ronda los 31°C, aunque algunos modelos alternativos elevan el techo térmico incluso por encima de los 33°C, con sensaciones térmicas superiores.

El cielo se mantendrá despejado a ligeramente nublado, sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

Atención al índice UV: valores extremos al mediodía

Uno de los datos importantes del día será el índice de radiación ultravioleta, que alcanzará valores muy altos y extremos entre las 12 y las 15 horas. En ese lapso, se recomienda:

Evitar la exposición directa al sol

Usar protector solar de factor alto (FPS 50+)

Vestir ropa clara, gorra y anteojos

Extremar cuidados en niñas, niños y personas mayores

Aunque el cielo esté despejado y el clima invite a salir, el sol del verano patagónico no da tregua.

El viento vuelve a escena por la tarde y noche

Tal como ocurrió en la jornada del lunes, el viento reaparecerá hacia la tarde, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, incrementándose hacia la noche.

Para el cierre del día se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, con viento predominante del oeste.

Incendio contenido, pero con reactivaciones internas

En paralelo al pronóstico climático, el último parte oficial confirma que el incendio en la zona de Puerto Patriada continúa contenido, aunque no extinguido.

Según el Parte N°14 (19/01 – 20:30 hs):

Superficie afectada estimada: 14.770 hectáreas

Vegetación afectada: matorral, bosque implantado y bosque nativo

Personal desplegado: 241 brigadistas y agentes

Durante la jornada del lunes se registraron reactivaciones de focos secundarios, especialmente en cañadones de El Trueno, Bahía Las Percas, campo de Payan Delgado, y sectores como El Coihue (km 6), Arroyo Las Minas, La Burrada, El Pedregoso y cercanías de Rincón de Lobos.

El trabajo incluyó tareas de enfriamiento, recorridos, control con herramientas manuales, equipos de agua y medios aéreos, que continúan operando a demanda del personal de línea.

Clima favorable, pero sin bajar la guardia

Si bien el clima de los últimos días permitió un alivio y favoreció el control del incendio, las altas temperaturas combinadas con viento siguen siendo un riesgo latente. Por eso, se insiste en extremar cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar un nuevo foco ígneo.

La Comarca Andina transita días de reconstrucción emocional y territorial. El sol acompaña, el fuego da tregua, pero la vigilancia continúa. El martes será una postal de verano patagónico en estado puro: bello, intenso y exigente.

