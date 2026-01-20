Vivir en Chubut cuesta caro: la canasta básica ya supera los $876 mil

Durante diciembre, una familia tipo en Chubut necesitó $876.576 para cubrir una compra mensual básica de alimentos y bebidas, según el relevamiento “Changuito Federal” de la consultora Analytica. El dato vuelve a posicionar a la provincia entre las más caras del país, solo por detrás de Santa Cruz, y confirma que la Patagonia continúa encabezando el ranking de precios.

El estudio compara el valor de una canasta para dos adultos y dos menores a partir de precios relevados en supermercados online, utilizando las mismas marcas y presentaciones en todo el país. En Chubut, el costo de la canasta registró una suba mensual del 2,3%, que si bien se ubicó dentro de los parámetros nacionales, impacta con mayor fuerza por el elevado nivel de precios de base.

A nivel regional, Santa Cruz lideró con un changuito de $890.350, seguida por Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén. Entre los rubros que más aumentaron se destacó el de carnes, con subas de entre el 10% y el 15% en la mayoría de los cortes. El informe señala además que los costos logísticos, la distancia y la carga impositiva explican buena parte de las diferencias de precios, en un escenario que continúa complicando a las familias chubutenses.

R.G.