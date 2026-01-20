27°
30°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 20 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 economia ArgentinaChubut
20 de Enero de 2026
economia |
Por Redacción Red43

Vivir en Chubut cuesta caro: la canasta básica ya supera los $876 mil

El informe “Changuito Federal” de la consultora Analytica ubicó a la provincia como la segunda más cara del país para una canasta mensual de alimentos, en un contexto de subas que siguen impactando en el bolsillo de las familias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante diciembre, una familia tipo en Chubut necesitó $876.576 para cubrir una compra mensual básica de alimentos y bebidas, según el relevamiento “Changuito Federal” de la consultora Analytica. El dato vuelve a posicionar a la provincia entre las más caras del país, solo por detrás de Santa Cruz, y confirma que la Patagonia continúa encabezando el ranking de precios.

 

El estudio compara el valor de una canasta para dos adultos y dos menores a partir de precios relevados en supermercados online, utilizando las mismas marcas y presentaciones en todo el país. En Chubut, el costo de la canasta registró una suba mensual del 2,3%, que si bien se ubicó dentro de los parámetros nacionales, impacta con mayor fuerza por el elevado nivel de precios de base.

 

A nivel regional, Santa Cruz lideró con un changuito de $890.350, seguida por Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y Neuquén. Entre los rubros que más aumentaron se destacó el de carnes, con subas de entre el 10% y el 15% en la mayoría de los cortes. El informe señala además que los costos logísticos, la distancia y la carga impositiva explican buena parte de las diferencias de precios, en un escenario que continúa complicando a las familias chubutenses.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran avance en Trevelin: 80 familias del Mirador del Corinto ya tienen gas
2
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
3
 Alerta sanitaria por el incremento crítico de casos de sífilis y nuevas variantes de influenza
4
 Un nuevo incendio causado por chispas de amoladora en Trevelin
5
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
1
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
2
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
3
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Patagonche se presenta con un concierto solidario a beneficio de damnificados por el incendio
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -