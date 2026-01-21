Lago Puelo: detuvieron a un hombre que estaba prófugo desde 2018 por abuso sexual

En un exitoso operativo de seguridad, la Policía Federal Argentina (PFA) logró capturar este miércoles en la localidad de Lago Puelo a un hombre mayor de edad que se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi seis años. El detenido estaba siendo buscado por una causa de abuso sexual con acceso carnal.



La detención fue concretada por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Esquel, en el marco de las tareas de prevención y los controles rutinarios que la fuerza realiza mediante el monitoreo de los sistemas informáticos policiales.



Una búsqueda de ocho años

Según informaron fuentes oficiales, al verificar los datos del individuo, los sistemas arrojaron una orden de captura activa desde el 16 de marzo de 2018. El requerimiento había sido dispuesto por la Oficina Judicial de Esquel en relación con un delito contra la integridad sexual.

A partir de este hallazgo, la PFA inició una serie de tareas investigativas discretas que permitieron establecer el paradero actual del sospechoso en la comarca andina.



Detención y traslado

Con la información precisa sobre sus movimientos, los efectivos se desplazaron hasta Lago Puelo. El arresto se produjo finalmente en las inmediaciones de su ámbito laboral, donde los agentes lograron identificarlo y reducirlo sin que se produjeran incidentes.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado bajo custodia a la ciudad de Esquel, donde permanece alojado en la sede de la División Unidad Operativa Federal. Allí se completaron las diligencias de rigor para que el detenido quede a disposición inmediata del magistrado interviniente.

Desde la fuerza destacaron que estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, enfocadas en garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales y fortalecer la seguridad en la vía pública.







M.G