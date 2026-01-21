El bebé que nació con una rara enfermedad y en 67 días ya le realizaron múltiples operaciones

Angelex Ibáñez Sepúlveda nació el 30 de octubre en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, aunque sus padres, Estrella Alejandra Sepúlveda y Ángel Nahuel Ibáñez, residen en la localidad de Las Heras, en la zona norte de Santa Cruz. A las pocas horas de vida fue derivado de urgencia al Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, donde permanece internado desde entonces.

El bebé fue diagnosticado con síndrome de Prune Belly, una patología congénita poco frecuente que afecta el desarrollo de la pared abdominal, el sistema urinario y puede comprometer la función respiratoria. En su caso, el cuadro se presentó con hidronefrosis bilateral, insuficiencia renal obstructiva y persistencia de uraco permeable.

Durante el embarazo, los médicos habían advertido una malformación abdominal y el diagnóstico inicial fue gastroquisis. Sin embargo, tras el nacimiento y nuevos estudios, se confirmó el síndrome definitivo, lo que motivó su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad.

Desde su ingreso a la unidad de terapia intensiva neonatal, Angelex atravesó múltiples intervenciones quirúrgicas. Entre ellas, una vesicostomía para permitir el drenaje urinario y proteger la función renal, además de reiterados procedimientos diagnósticos y controles por los servicios de nefrología, urología y cardiología.

Como consecuencia de la debilidad marcada de la pared abdominal, el bebé presentó dificultades respiratorias que impidieron una extubación sostenida. Finalmente, el 22 de diciembre se le practicó una traqueostomía, lo que permitió una evolución favorable en ese aspecto.

De acuerdo al último parte médico, Angelex logró retirarse de la asistencia respiratoria mecánica y actualmente no requiere oxígeno suplementario, un dato alentador dentro de un cuadro general que continúa siendo delicado.

Durante su internación, el bebé atravesó episodios infecciosos complejos, entre ellos una sepsis por Burkholderia cepacia —ya resuelta— y reiteradas infecciones urinarias por Klebsiella pneumoniae productora de betalactamasas, que requirieron tratamientos antibióticos prolongados y controles microbiológicos permanentes.

Además, recibió transfusiones y tratamiento con eritropoyetina por anemia secundaria a su enfermedad renal, y continúa bajo seguimiento estricto del servicio de nefrología pediátrica.

A la fecha, con más de 67 días de vida, Angelex presenta un peso de 3,560 kilos, tolera alimentación enteral y continúa con cuidados específicos vinculados a la traqueostomía y a su condición renal.

Mientras el bebé continúa su tratamiento en La Plata, sus padres permanecen lejos de Santa Cruz desde hace más de dos meses. La estadía es indefinida y el acompañamiento cotidiano se vuelve cada vez más complejo.

La familia cuenta con alojamiento gestionado a través de la Casa de Santa Cruz, aunque afronta dificultades económicas y emocionales propias de una internación prolongada, sumadas a la distancia con su entorno familiar y con otro hijo pequeño que permanece en la provincia: “Seguimos día a día. Hay avances, pero el camino es largo”, señalaron desde el entorno familiar.

En ese contexto, Estrella Alejandra Sepúlveda, mamá de Angelex, pidió el acompañamiento solidario de la comunidad: “Estamos recaudando fondos para poder alquilar un lugar en condiciones y afrontar los gastos que implica la internación domiciliaria, además de los insumos y cuidados que nuestro bebé va a necesitar para continuar su tratamiento”, explicó.