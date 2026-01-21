Entrenar la mente para mejorar en el deporte

Todavía hay mucha gente que considera que ir al Psicólogo es pensar que lo hace porque uno está loco. Y no hay nada más alejado de la realidad.

Todos tienen miedos, ansiedades, trabas ante cualquiera situación por mínima que sea. Desconfianza en uno mismo.

No creerse capaz que desarrollar un trabajo de la mejor manera. Hay muchas causas que inhiben el mejor desarrollo.

No pasa por una cuestión física. En el deporte hay momentos que son claves.

Por ejemplo, en Natación en el momento de las partidas, en el básquet en la ejecución de los tiros libres.

En el ciclismo, en el momento del sprint final.

En el fútbol, en los momentos previos a jugar una gran final (sin importar que final sea) y si se define por tiros desde el punto del penal, los pasos cansados desde el centro de la cancha hasta el lugar donde hay que dejar la pelota. Esos metros de caminata que son infinitos y que las piernas acusan un alto grado de cansancio.

¿Por qué un jugador que ejecuta un penal ve el arco como algo tan chiquito y el arquero, debajo de ese mismo arco, lo observa como algo tan grande?

¿Cómo se sigue luego de una derrota? ¿Cuáles son los objetivos después de haberlo ganado todo?

La mente tiene mucho que ver y, al igual que los músculos, se entrena.

La región cordillerana es una cantera inagotable de grandes deportistas, todos ellos amateur, aunque con actitudes profesionales.

Sergio Trecamán y Verónica Ramírez (por nombrar solo a dos) son capaces de correr 140 km y hacerlo de la mejor manera.

¿Es solo lo físico? Claro que no. Hay mucho de mente, hay mucho de cabeza.

La Licenciada Huenú Mastronardi dará este sábado en Trevelin una charla libre y gratuita cuyo punto principal es “Como entrenar mi mente para crecer en el deporte”.

Y el termino “crecer” tiene muchas aristas para analizar.

La charla será en el Gimnasio Grym de Trevelin, a partir de las 20 hs, momento donde Mastronardi brindará algunos detalles de su curso que comenzará en el mes de febrero.

“El deportista antes de ser deportista es persona. La charla de este sábado puntualmente plantea esto de cómo crecer en el deporte y no es casual la palabra “crecer” porque tiene que ver justamente con esto” señaló Huenú Mastronardi a Radio Nacional Esquel.

“En un proceso de desarrollo y crecimiento deportivo hay un montón de variables que se van a ir poniendo en juego. Vos tenés una cuota de control, de responsabilidad o de capacidad para manejar la situación y hay un montón de otras variables que están fuera del control y eso hace el resultado”.

“Vos podés haber preparado todo, que podés haber tomado en cuenta todas tus propias variables y que el competidor que te tocó tuvo mejores condiciones en ese momento, que la variable del lugar lo favorece, millones de cosas, entonces todo ese trabajo previo también tiene que ver con aprender a trabajar la disciplina y la tolerancia a la frustración”.