Miércoles 21 de Enero de 2026
21 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Salud Pública monitorea tres casos aislados de gripe H3N2 en Bariloche

El Hospital Zonal informó que se trata de cuadros vinculados a un viajero y recordó que la vacuna antigripal vigente brinda cobertura, por lo que no se requieren medidas de restricción adicionales.
Las autoridades del Hospital Zonal de Bariloche brindaron detalles sobre la reciente detección de tres casos de influenza H3N2 en la ciudad, enfatizando que se trata de un hallazgo esperado dentro de los protocolos de vigilancia activa. El director de la institución, Víctor Parodi, explicó que el origen de estos casos es un nexo epidemiológico cerrado, iniciado por un residente con antecedentes de viaje a España que transmitió el virus a su círculo familiar cercano. Esta situación se enmarca en la dinámica habitual de circulación de virus respiratorios asociada al movimiento de personas entre hemisferios.

 

Desde el sector sanitario aclararon que la presencia de esta variante no representa la aparición de un virus desconocido ni de una amenaza extraordinaria para la salud pública local. El alerta de vigilancia que rige desde finales del año pasado tiene como objetivo principal identificar estas cepas de forma temprana para ofrecer el tratamiento adecuado y observar su comportamiento. Los especialistas subrayan que, si bien es una cepa con facilidad de contagio, la sintomatología presentada por los pacientes es la habitual para cuadros gripales, incluyendo fiebre, dolores musculares y fatiga.

 

Uno de los puntos de mayor tranquilidad para la población es que la vacuna antigripal que se administra regularmente en el sistema de salud posee los componentes necesarios para proteger contra esta variante específica. Por este motivo, la principal recomendación de los profesionales es mantener al día el calendario de vacunación, especialmente en adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes, quienes son los que podrían presentar complicaciones ante cualquier tipo de influenza.

 

La respuesta hospitalaria ante estos casos se limita al seguimiento de los pacientes y a la difusión de medidas de higiene básicas que ya forman parte de la cultura sanitaria de la comunidad. Las autoridades sanitarias destacaron que no existe motivo para alterar las actividades cotidianas ni para generar una preocupación desmedida, instando a los vecinos a informarse a través de canales oficiales y a consultar de manera temprana ante síntomas persistentes para asegurar un diagnóstico preciso y oportuno.

 

 

 

