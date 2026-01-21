Este sábado habrá un reconocimiento a la Ruta de los Valles

La Unidad de Deportes de Futaleufú informó que este sábado, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo el reconocimiento para los distintos circuitos que comprenderá la 15° edición de la Ruta de los Valles, competencia de Mountain Bike que tendrá lugar el próximo domingo 1 de febrero.

Claro que para disfrutar de un día fantástico en la Patagonia Verde, los organizadores señalaron que este sábado 24 de enero los ciclistas podrán acercarse hasta la Plaza de Armas de Futaleufú para conocer en grupo los nuevos recorridos para la competencia denominada Desafío Total que tiene 82km de extensión; el trayecto Promocional de 36km, al igual que la nueva ruta denominada “Mi Primer Desafío”, una nueva distancia, de tan solo 15km que se suma la fiesta del Mountain Bike

Se les pide, a todos los corredores que quieran conocer el recorrido, que lleven por favor su hidratación.

GRAN INTERES DE LOS CICLISTAS ARGENTINOS

Tenemos que señalar que, al día de hoy, un número cercado a los 200 corredores ya están anotados para esta 15° edición de la Ruta de los Valles que tiene importantes premios en trofeos y dinero en efectivo para los mejores de cada una de las categorías del Desafío Total.

Por el lado de los corredores de nuestro país, debemos señalar que hay unos 90 corredores inscriptos en el listado oficial, entre ellos aparecen Marcos Aga, Alexis Jacobsen, Leo Austin, Jéssica Herpsomer, Gustavo Veuthey, Carla Bassani, Tamara Hassanie, Martín Grabauskas, Alejandro Azcúa, Mario González Paris, Ronal Davies, Marcos León, Carlos Morales y Darío Sergio Nuñez, entre otros tantos y tantos corredores argentinos.

Hasta el momento hay anotados ciclistas de Trelew, Caleta Olivia, Bariloche, Gualjaina, Plaza Huincul, Cipolletti, Gobernador Costa, Alto Rio Senguer, Rada Tilly, Corcovado, Rawson y San Patricio del Chañar, entre otros tantos lugares de la Patagonia Argentina, además de Esquel y Trevelin.

LOS RECORRIDOS

En lo que respecta al recorrido de 82km, la gran diferencia con respecto al año pasado es que se pasa dos veces por la Pasarela Ramos, cruzando dos veces el Rio Espolón.

La idea es que el domingo 1 de febrero larguen las tres distancias juntas con el siguiente recorrido:

Desafío Total (82km): parten desde la Plaza de Armas, se dirigen por el sector del Noroeste, luego tomarán la Pasarela Ramos cruzando el rio Espolón para llegar nuevamente al pueblo de Futaleufú y que la gente los pueda observan en la plaza misma.

Desde allí los corredores se dirigirán hacia el sector conocido como Las Escalas, donde desembocarán hacia la Laguna La Paz.

Tras pasar por la laguna, tomarán el camino que va a la izquierda y se dirigen hasta el Azul Interior, donde hay que pasar por un vado, “donde calculamos que tendrán unos 40 ó 50 cm de agua, con bicicleta al hombro, con un poco de aventura” según se informó.

Se sigue por el Azul Interior, aunque en esta oportunidad no se pasará por el Lago Espolón (como en otros años) y llegarán hasta un lugar denominado Base 13 para luego cruzar nuevamente la Pasarela Ramos y hacer el mismo recorrido inicial hasta llegar a la Plaza de Armas para el cierre de la competencia.

En lo que respecta a la categoría Promocional, harán el mismo recorrido inicial que el Desafío Total, pero una vez que terminaron de pasar por el sector de las Escalas, en vez de dirigirse hacia el sur, retomarán hacia la Plaza de Armas, para comprar los 36 km.

En tanto el paseo de 15km (cuya inscripción es gratuita) saldrán de la Plaza de Armas, donde tomarán el sector del noroeste (todo igual que los anteriores), Pasarela Ramos cruce por el rio Espolón donde llegarán a la Plaza de Armas completando de esta manera los 15km de recorrido.

Recordemos que las inscripciones bonificadas para la 15° edición de la Ruta de los Valles cerrarán este viernes 23 de enero a las 23.59 hs.

Hasta ese momento, las inscripciones (en pesos argentinos) tendrán los siguientes valores: Promocional: 30 mil pesos (luego 35 mil pesos), Desafío Total: 35 mil pesos (luego 45 mil pesos).

Los corredores podrán anotarse en el siguiente link: RUTA DE LOS VALLES – CICLISTAS ARGENTINOS