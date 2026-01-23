La Futa Cup, un torneo de Fútbol Infantil a un bajo costo y múltiples beneficios

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). – Tuve que preguntar varias veces para saber si era cierto, porque no podía creer que con tan poco dinero los equipos argentinos puedan participar de un Torneo de Fútbol Infantil con muchos beneficios.

La segunda edición de la Futa Cup se llevará a cabo desde el martes 17 hasta el viernes 20 de febrero en la pintoresca comuna de Futaleufú, un entorno natural para un torneo que es de excelencia.

Dicho torneo está organizado por la Unidad de Deportes de la Municipalidad de Futaleufú y estarán en juego las Copas de Oro, Plata y Bronce en todas las categorías.

Para esta segunda edición, el Torneo de fútbol Infantil (modalidad 7 jugadores), tendrá tres categorías, a diferencia del año pasado, que fueron solamente dos.

Para esta oportunidad, habrá dos categorías de Infantiles y una de Mini. La categoría denominada Infantiles 1, comprende a los jugadores nacidos en los años 2012 y 2013.

La categoría Infantiles 2 está enmarcado en jugadores nacidos en los años 2014 y 2015. Además, habrá una categoría Mini, para pequeños jugadores nacidos en los años 2018, 2019 y 2020.

UN VALOR POR DEMÁS INCREIBLE

Ahora bien, lo sorprendente pasa por lo económico. El costo de inscripción por equipo para participar en la Futa Cup es de 50 mil pesos chilenos (o 76 mil pesos argentinos).

¿Y qué incluye con el pago de la inscripción? Acá viene lo sorprendente.

Cada equipo estará compuesto por 12 jugadores (como máximo) y dos mayores (director técnico y ayudante). Se informó que cada equipo jugará un mínimo de cinco partidos en la cancha de césped natural del Estadio Municipal de Futaleufú.

Todos los peques y los entrenadores recibirán, al término del campeonato, la medalla de participación al torneo y, según los resultados obtenidos, recibirán la Copa que puede ser de Oro, Plata o Bronce.

También tendrán el alojamiento gratuito en un establecimiento escolar y además, estará incluido el almuerzo y la cena para cada uno de los días, remarcado que están todos invitados al Asado Colectivo que se llevará a cabo al término del torneo.

Es decir que, por solo 76 mil pesos argentinos, un equipo de nuestro país jugará un torneo de ensueño que quedará en su memoria para siempre.

El torneo se llevará a cabo desde el martes 17 de febrero (día de acreditaciones y ceremonia de apertura) hasta el viernes 20 de febrero.

Recordemos que en cada categoría estarán en juego tres copas: la Copa de Oro “Rio Futaleufú”, la Copa de Plata “Rio Espolón” y la Copa de Bronce “Rio Azul”.

Los equipos interesados en participar podrán comunicarse por WhatsApp con Ángelo González al +56 9 8988 2858.