29°
29° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 23 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina culturaLago PueloEl Bolsón
23 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Agenda cultural del sábado 24 en la Comarca: Música, teatro y magia

Una jornada con propuestas escénicas, conciertos, shows de magia y experiencias artísticas para disfrutar en distintos espacios de la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Comarca Andina tendrá un gran sábado cultural. Desde shows de magia y seminarios de danza hasta conciertos de rock, música irlandesa y teatro experimental.

 

Agenda cultural del sábado 24 de enero

 

Magia e Ilusión

  • Fabian Martin – Mago Ilusionista: Te Lo Cuento Con Magia
    En la Plaza de Lago Puelo
     

     

Danza y Movimiento

  • Seminario de Investigación en Danza y Entrenamiento Físico – Fuerzas Mutuas
    10:00 (sábado) – 13:00 (domingo) | Espacio Ave Fénix, El Bolsón
    Un encuentro intensivo de entrenamiento físico consciente y danza, dirigido a cualquier persona interesada en explorar cuerpo y creatividad, facilitado por Yanina Rodolico e Ignacio García Lizziero.

     

 

Música en vivo y tardes relajadas

 

  • Música en vivo y merienda – Casa Chai
    🕠 17:30 – 21:30 | Casa Chai, Lago Puelo
    Ailin Paulina acompaña la tarde con blends de té, pastelería artesanal y show en vivo desde las 19:30 hs.

     

Conciertos nocturnos

 

  • Error Sostenido – Rock progresivo
    🕘 21 hs | Plaza de Lago Puelo

     

  • Viento Lunar – Rock Fusión
    22 hs | Plaza de Lago Puelo

     

 

  • Ciclo de verano de música irlandesa – Banda Finn
    21:30 hs | Club de Gaiteros, Villa del Lago
    Reservas: +5492944159180 

     

 

Teatro y performances

 

  • Tríptico Salvaje – Teatro Casero
    22 hs | Teatro Casero, cerca de Lago Puelo
    Tres monólogos que exploran deseo, muerte y pulsiones humanas.
    Apta mayores de 18 años.
    Dirección: Kevin Orellanes

     

  • Gracias Ma! – Función benéfica
    22 hs | Vecinal Paraje Entre Ríos
    Entrada a colaboración a beneficio de damnificados por los incendios de Epuyén y El Hoyo. Reservas: 2944 414230

     

 

  • Humby Reynoso – Clásicos en piano solo
    22 hs | Entre Amigos (Perito Moreno 2931, El Bolsón)
    Reservas: 2944109066

     

 

  • Kubero Diaz en acústico (con Nahuel Castrillón)
    22 hs | Cervecería El Río, Gral. Roca y San Martín
    Una noche de canciones en versión íntima con invitados especiales.

     

 

Si querés sumar tu propuesta cultural a la agenda de la Comarca Andina, podés enviarla al 2945584080 y aparecer en nuestra cobertura.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Golpeó a su pareja menor de edad: La víctima fue hospitalizada y al agresor le encontraron cocaína
2
 El mapa del fuego en Los Alerces: 73 brigadistas cercados por el humo y el clima adverso
3
 Esquel abre el agua: comienza la preinscripción para la Escuela Municipal de Canotaje
4
 “El bosque no se quema solo”: Greenpeace denuncia un ecocidio en Chubut
5
 Emergencia ígnea en Los Alerces
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
3
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
4
 Cierran una planta textil en Tucumán: suspenden a 190 trabajadores y confirman despidos
5
 Crueldad animal y violencia de género: un rescate urgente en el barrio Ceferino
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -