Agenda cultural del sábado 24 en la Comarca: Música, teatro y magia

La Comarca Andina tendrá un gran sábado cultural. Desde shows de magia y seminarios de danza hasta conciertos de rock, música irlandesa y teatro experimental.
Agenda cultural del sábado 24 de enero
Magia e Ilusión
Fabian Martin – Mago Ilusionista: Te Lo Cuento Con Magia
En la Plaza de Lago Puelo
Danza y Movimiento
Seminario de Investigación en Danza y Entrenamiento Físico – Fuerzas Mutuas
10:00 (sábado) – 13:00 (domingo) | Espacio Ave Fénix, El Bolsón
Un encuentro intensivo de entrenamiento físico consciente y danza, dirigido a cualquier persona interesada en explorar cuerpo y creatividad, facilitado por Yanina Rodolico e Ignacio García Lizziero.
Música en vivo y tardes relajadas
Música en vivo y merienda – Casa Chai
🕠 17:30 – 21:30 | Casa Chai, Lago Puelo
Ailin Paulina acompaña la tarde con blends de té, pastelería artesanal y show en vivo desde las 19:30 hs.
Conciertos nocturnos
Error Sostenido – Rock progresivo
🕘 21 hs | Plaza de Lago Puelo
Viento Lunar – Rock Fusión
22 hs | Plaza de Lago Puelo
Ciclo de verano de música irlandesa – Banda Finn
21:30 hs | Club de Gaiteros, Villa del Lago
Reservas: +5492944159180
Teatro y performances
Tríptico Salvaje – Teatro Casero
22 hs | Teatro Casero, cerca de Lago Puelo
Tres monólogos que exploran deseo, muerte y pulsiones humanas.
Apta mayores de 18 años.
Dirección: Kevin Orellanes
Gracias Ma! – Función benéfica
22 hs | Vecinal Paraje Entre Ríos
Entrada a colaboración a beneficio de damnificados por los incendios de Epuyén y El Hoyo. Reservas: 2944 414230
Humby Reynoso – Clásicos en piano solo
22 hs | Entre Amigos (Perito Moreno 2931, El Bolsón)
Reservas: 2944109066
Kubero Diaz en acústico (con Nahuel Castrillón)
22 hs | Cervecería El Río, Gral. Roca y San Martín
Una noche de canciones en versión íntima con invitados especiales.
