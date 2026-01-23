29°
¡Un millonario en la Comarca! Ganó más de 57 millones con la Quiniela Poceada

La Quiniela Poceada de Chubut vuelve a entregar su Premio Mayor: un apostador ganó 57.224.826 pesos en el sorteo del 22 de enero, marcando la tercera vez en mes y medio que se entrega un premio millonario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En menos de dos meses, la Quiniela Poceada de Lotería del Chubut volvió a entregar su Premio Mayor, y esta vez un apostador de El Hoyo se llevó la suma de 57.224.826,45 pesos, correspondientes a siete aciertos, en el sorteo realizado el pasado 22 de enero.

 

El ticket ganador fue vendido en la Agencia N° 8008, perteneciente a Leandro Gustavo Garaicochea, ubicada en la localidad de El Hoyo. La sucursal también será beneficiada con un premio estímulo, correspondiente al porcentaje asignado por la venta del boleto ganador.

 

Los números sorteados que dieron la suerte fueron: 03 – 25 – 34 – 40 – 41 – 61 – 65.

 

 

Tercera vez en un mes y medio

 

Desde Lotería del Chubut informaron que se trata de la tercera vez que la Quiniela Poceada entrega su Premio Mayor en apenas mes y medio. Los sorteos anteriores fueron:

 

  • 6 de diciembre en Comodoro Rivadavia (Agencia N° 6019)

     

  • 17 de diciembre en Rawson (Agencia N° 1008)

     

  • 22 de enero en El Hoyo (Agencia N° 8008)

     

Cómo se juega la Quiniela Poceada

 

La Quiniela Poceada es un juego diario en el que el apostador elige siete números entre 00 y 99. Se gana al acertar siete, seis o cinco números, y los resultados se toman del último sorteo nocturno de la Quiniela del Chubut.

 

Algunos datos sobre el juego:

 

  • Pozo acumulativo cuando no hay ganadores.

     

  • Valor del ticket: $1.000 por apuesta.

     

  • Puntos de venta: agencias oficiales de Lotería del Chubut.

     

  • Premios libres de impuestos: el monto se cobra íntegro.

     

 

O.P.

 

