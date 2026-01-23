¿Qué hacer este viernes en la Comarca Andina? Música, teatro y experiencias para todos los gustos

La Comarca Andina ofrece un viernes 23 de enero cargado de cultura, música y experiencias sensoriales, con propuestas para todos los gustos y en distintos puntos de Lago Puelo y El Bolsón. Desde conciertos íntimos y espectáculos al aire libre hasta teatro y prácticas de bienestar.

Viernes 23

Sinfonías de una noche de verano – Lago Puelo

A las 20 horas, en Bakery (frente al Todo de Puelo), la música clásica se hace presente con interpretaciones de dúos de violín y solistas.

Participan Milagros Aballay, Jainen Sosa, Mario Malter y Rocío Luján, en un encuentro pensado para disfrutar de la delicadeza sonora en un formato cercano e intimista.

AV Trío Folklore

21:30 | El Barril, El Bolsón

Adrián Vivas: voz y guitarra, Mariana Seguí: percusión, Toto Seguí: bajo y Jainen Sosa: violín.

Baño de Gong y Armonización Sonora – El Bolsón

En el mismo horario, de 20 a 21, Lumina Espacio Holístico (Perito Moreno y Güemes) invita a una experiencia profunda de sanación sonora, facilitada por Hernán Adel y Lula de Azkue.

El baño de gong propone un viaje interior de relajación, liberación de tensiones y equilibrio emocional.

Cupos limitados – reservas al 2944315662.

Música en la Plaza – Lago Puelo

Desde las 20:30, la Plaza de Lago Puelo será escenario de propuestas al aire libre. Se presentará Jose Cristaldo, con un show de hip hop, reggaetón y bachata. Luego, desde las 21, continúa Juan Carlos Recio y Amigos.

Rock, fusión y zapadas – El Bolsón

A las 21, varias opciones musicales se activan en paralelo:

Viento Lunar – Rock Fusión, con versiones de clásicos que hicieron historia, en Perito Moreno 2931 (reservas: 2944109066).

Música Medicina & Zapada en Cervecería Otto Tipp, con Fernando Ylarri y Lucas Vec, una propuesta que mezcla canción, percusión y espíritu colectivo (reservas: 3407 43-1912).

Desmadre en Lago Puelo

22 hs | Olkrus

Entrada a colaboración, valor sugerido $5.000

Reservas: 294 4935333

Tangos instrumentales – Lago Puelo: Desde las 21:30 hasta las 23:30, en el Callejón El Choique (Villa del Lago), Santiago Acebras (violín) y Pablo Bruni (contrabajo) ofrecerán una noche de tangos instrumentales. Anticipadas $10.000 | En puerta $12.000 | +54 294 415-9180

Teatro para la noche del viernes – El Bolsón y alrededores

El teatro también dice presente con funciones:

“Nuestro Pueblo”, de Thornton Wilder, tendrá su única función de enero entre las 21:30 y 23:30.

“Hijo del Campo”, en Teatro Casero, se presenta a las 22 hs: una obra intensa y poética, con texto de Martín Marcou, actuación de Darío Levin y dirección de Kevin Orellanes. Apta para mayores de 14 años.

En el C.C. Galeano (Onelli 2871), desde las 22, se presenta Octetas Sin Fronteras, con entradas disponibles en C.C. de Disco y de forma online.

Boleros bajo las estrellas – Lago Puelo: Para cerrar la noche, la Plaza de Lago Puelo vuelve a ser punto de encuentro con “Gardenias”, un repertorio de boleros.

Una Comarca que late cultura

Este viernes 23, la Comarca Andina despliega una agenda amplia y diversa, confirmando que la cultura sigue siendo punto de encuentro, expresión y disfrute colectivo.

Música, teatro y bienestar se cruzan en una noche que invita a salir, encontrarse y dejarse llevar por el verano patagónico.

¿Querés difundir tu propuesta cultural?

Si sos artista, gestor o formás parte de un espacio cultural de la Comarca Andina y querés que tu actividad aparezca en nuestra agenda, podés enviarnos la información al 2945 584080. Seguimos construyendo una agenda colectiva para visibilizar y fortalecer la cultura local.

O.P.