Comarca Andina, Argentina
23 de Enero de 2026
23 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

¿Qué hacer este viernes en la Comarca Andina? Música, teatro y experiencias para todos los gustos

Con conciertos íntimos, espectáculos al aire libre, teatro y propuestas de bienestar, este viernes 23 Lago Puelo y El Bolsón se llenan de cultura para vivir una noche diversa, intensa y bien veraniega.
Escuchar esta nota

La Comarca Andina ofrece un viernes 23 de enero cargado de cultura, música y experiencias sensoriales, con propuestas para todos los gustos y en distintos puntos de Lago Puelo y El Bolsón. Desde conciertos íntimos y espectáculos al aire libre hasta teatro y prácticas de bienestar.

 

Viernes 23

 

  • Sinfonías de una noche de verano – Lago Puelo

A las 20 horas, en Bakery (frente al Todo de Puelo), la música clásica se hace presente con interpretaciones de dúos de violín y solistas
Participan Milagros Aballay, Jainen Sosa, Mario Malter y Rocío Luján, en un encuentro pensado para disfrutar de la delicadeza sonora en un formato cercano e intimista.

 

  • AV Trío Folklore
    21:30 | El Barril, El Bolsón
    Adrián Vivas: voz y guitarra, Mariana Seguí: percusión, Toto Seguí: bajo y Jainen Sosa: violín.

 

  • Baño de Gong y Armonización Sonora – El Bolsón

En el mismo horario, de 20 a 21, Lumina Espacio Holístico (Perito Moreno y Güemes) invita a una experiencia profunda de sanación sonora, facilitada por Hernán Adel y Lula de Azkue.
El baño de gong propone un viaje interior de relajación, liberación de tensiones y equilibrio emocional.
Cupos limitados – reservas al 2944315662.

 

  • Música en la Plaza – Lago Puelo

Desde las 20:30, la Plaza de Lago Puelo será escenario de propuestas al aire libre. Se presentará Jose Cristaldo, con un show de hip hop, reggaetón y bachata. Luego, desde las 21, continúa Juan Carlos Recio y Amigos.

 

 

  • Rock, fusión y zapadas – El Bolsón

A las 21, varias opciones musicales se activan en paralelo:

 

  • Viento Lunar – Rock Fusión, con versiones de clásicos que hicieron historia, en Perito Moreno 2931 (reservas: 2944109066).

     

 

  • Música Medicina & Zapada en Cervecería Otto Tipp, con Fernando Ylarri y Lucas Vec, una propuesta que mezcla canción, percusión y espíritu colectivo (reservas: 3407 43-1912).

     

 

  • Desmadre en Lago Puelo
    22 hs | Olkrus
    Entrada a colaboración, valor sugerido $5.000
    Reservas: 294 4935333

 

  • Tangos instrumentales – Lago Puelo: Desde las 21:30 hasta las 23:30, en el Callejón El Choique (Villa del Lago), Santiago Acebras (violín) y Pablo Bruni (contrabajo) ofrecerán una noche de tangos instrumentales. Anticipadas $10.000 | En puerta $12.000 | +54 294 415-9180

     

 

  • Teatro para la noche del viernes – El Bolsón y alrededores

     

El teatro también dice presente con funciones:

 

  • “Nuestro Pueblo”, de Thornton Wilder, tendrá su única función de enero entre las 21:30 y 23:30.

     

 

  • “Hijo del Campo”, en Teatro Casero, se presenta a las 22 hs: una obra intensa y poética, con texto de Martín Marcou, actuación de Darío Levin y dirección de Kevin Orellanes. Apta para mayores de 14 años.

     

 

  • En el C.C. Galeano (Onelli 2871), desde las 22, se presenta Octetas Sin Fronteras, con entradas disponibles en C.C. de Disco y de forma online.

     

 

  • Boleros bajo las estrellas – Lago Puelo: Para cerrar la noche, la Plaza de Lago Puelo vuelve a ser punto de encuentro con “Gardenias”, un repertorio de boleros.

     

 

Una Comarca que late cultura

 

Este viernes 23, la Comarca Andina despliega una agenda amplia y diversa, confirmando que la cultura sigue siendo punto de encuentro, expresión y disfrute colectivo.

 

Música, teatro y bienestar se cruzan en una noche que invita a salir, encontrarse y dejarse llevar por el verano patagónico.

 

¿Querés difundir tu propuesta cultural?
Si sos artista, gestor o formás parte de un espacio cultural de la Comarca Andina y querés que tu actividad aparezca en nuestra agenda, podés enviarnos la información al 2945 584080. Seguimos construyendo una agenda colectiva para visibilizar y fortalecer la cultura local.

 

 

O.P.

 

