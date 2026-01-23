23°
deportes |
Por Redacción Red43

Lago Rosario debuta como escenario del Triatlón Cordillerano

Con acreditaciones desde las 8:30 y un pronóstico de sol, la tercera fecha llega a Trevelin. La competencia inicia a las 11:00 y las inscripciones cierran el sábado al mediodía.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Triatlón Cordillerano se prepara para vivir otra jornada histórica este domingo 25 de enero con el desarrollo de su tercera fecha en el imponente entorno natural de Lago Rosario. Tras haber pasado con éxito por el Polideportivo de Trevelin y la ciudad de Esquel, la competencia se traslada por primera vez a este paraje, lo que ha generado una enorme expectativa entre los atletas. Los interesados en participar, ya sea de forma individual o en equipos, tienen tiempo hasta el sábado 24 al mediodía para completar su inscripción de forma online a través del formulario oficial en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNYLa01SUqhgLFHQtUGtHyoCiKpeWgPoE4iWZ3sTHeHAebQg/viewform.

 

 

La actividad en el Camping de Lago Rosario comenzará temprano, con la apertura de acreditaciones a las 8:30 horas, momento en que la organización recibirá a los corredores con una primera tanda de mates para amenizar la previa. A las 10:00 horas se habilitará oficialmente el Parque Cerrado para el ingreso de bicicletas y la correspondiente prueba de agua por parte de los nadadores. Se espera para el domingo una jornada a pleno sol con una temperatura máxima de 26°C y vientos leves, condiciones ideales para el desarrollo de la prueba y el disfrute al aire libre.

 

La largada oficial de todas las categorías está prevista para las 11:00 horas. En la modalidad Short, los corredores completarán 750 metros de natación, 20 kilómetros de mountain bike y 5 de pedestrismo, mientras que en la Supersprint los tramos serán de 375 metros, 10 kilómetros y 2,5 kilómetros respectivamente. La competencia concluirá alrededor de las 13:30 horas, dando paso a la ceremonia de premiación. Organizado por Triatlón Cordillerano, la Secretaría de Deportes de Trevelin y Desafío Multiaventura con el apoyo de Chubut Deportes, el evento invita a toda la comunidad a permanecer en la costa del lago para compartir el resto del domingo en familia.

 

 

 

 

E.B.W.

 

