Axel Orias, un ciclista con grandes resultados y con muchos sueños por cumplir

Dentro del ambiente del ciclismo todos lo conocen. Fuera de él, es un pibe común que no se hace notar. A veces es bueno, pero muchas veces es malo. No hacerse conocer le impide conseguir sponsor y salvo su familia y los amigos del negocio “De La Tribuna”, no tiene un respaldo económico que le permita cumplir sus sueños

Practicar cualquier deporte en Esquel significa un mundo lleno de desafíos, donde el esfuerzo de su familia termina siendo el sponsor principal.

Axel Orias ha tenido, en su corta carrera deportiva, grandes resultados. Apenas tiene 18 años y encontró en el ciclismo su manera de ser libre y de volar.

Su primera carrera fue en el Circuito las Lomas en Gualjaina, en septiembre del 2023, aunque su primera victoria fue en enero del año siguiente cuando se impuso en la Esquel – Gualjaina en su categoría Juvenil.

Se animó a la bicicleta “flaca” (de ruta), porque “según le dijeron” tenía muchas posibilidades de representar a la provincia. Los hizo en los Juegos Binacionales de la Araucanía, en La Pampa.

Se metió entre los diez mejores corredores de la Crono Individual, siendo el mejor chubutense.

Entrena en el Gimnasio Newen con Rodrigo Mateos e integra el equipo Treka Team, ideado por Sergio Trecaman y que lo integran (además de Sergio) David Jaramillo, Ayrton Austin,

Claudio Urdiles y Marcos Castro, además de Axel.

Según Axel, la ruta para el lago es la mejor ruta para entrenar, “porque tiene subidas, bajas, partes planas”. Su gran victoria fue en Unión de los Parajes, edición 2024, donde en la categoría Promocional e sacó 12 minutos a quien termino segundo.

Tiene el sueño de correr en Rio Pinto, pero también tiene el sueño de correr en otros lugares de la Argentina y, si es posible, hacerlo fuera del país.

Claro que para él, el ciclismo es un deporte caro. Cualquier “ruidito” en la bicicleta puede salir 200 mil pesos el arreglo, según lo contó.

Axel Orias fue entrevistado en el programa Sucesos Deportivo en Radio Nacional Esquel, donde contó un poco su vida deportiva y dio detalles de lo que fue su última carrera de bicicletas: la Esquel – Gualjaina, donde terminó en la cuarta posición en la clasificación general y primero en su categoría.