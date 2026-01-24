25°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 24 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
24 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El ritmo de Brasil llega a Esquel: São Piltri se presenta en La Casa del Piano

La agrupación rinde tributo a la música tropical con un recorrido por los ritmos y géneros más emblemáticos del país vecino. Una cita imperdible para los amantes del groove y la calidez sonora.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 24 de enero, el público local tendrá la oportunidad de disfrutar de la presentación en vivo de São Piltri. La agrupación, integrada por músicos de larga trayectoria y diversos orígenes, desembarca en La Casa del Piano con una propuesta que invita a sumergirse en la riqueza del cancionero brasileño.

 

 

El proyecto nace de una pasión compartida por el estudio y la interpretación de la música del país vecino. Su repertorio propone un viaje alegre por distintas épocas y géneros, rindiendo homenaje a los artistas y ritmos que definen la identidad sonora de Brasil.

 

 

Músicos en escena

 

La calidez de la propuesta estará garantizada por un quinteto de músicos con amplia experiencia sobre el escenario:

 

 

  • Mariela Apelans

     

  • Leticia Kleiman

     

  • Juan Salvador

     

  • Lucas de Giovanni

     

  • Matías Falivene

     

 

Juntos, fusionan sus estilos para lograr ese "groove" característico que invita al disfrute, creando una atmósfera íntima y vibrante a través de los diversos instrumentos y voces.

 

 

Información del evento

 

La cita musical tendrá lugar en La Casa del Piano. Como es habitual en este espacio cultural, la entrada se rige bajo la modalidad de colaboración voluntaria, con una sugerencia de $8000 para el sostenimiento de los artistas y la sala.

 

 

F.P

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
2
 Crisis en Los Alerces: Parques Nacionales desplazó a la Intendencia y dispuso la intervención del área
3
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
4
 El incendio en Los Alerces amenaza Villa Lago Rivadavia: Esquel envía bomberos y brigadistas nacionales refuerzan el combate
5
 Máxima alerta en Villa Lago Rivadavia: el fuego no da tregua y ordenan evacuaciones preventivas
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
4
 Reforma laboral: el Senado apunta a votarla en febrero
5
 Rubén Patagonia se vuelve mar y viento hoy
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -