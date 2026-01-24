El ritmo de Brasil llega a Esquel: São Piltri se presenta en La Casa del Piano

Este sábado 24 de enero, el público local tendrá la oportunidad de disfrutar de la presentación en vivo de São Piltri. La agrupación, integrada por músicos de larga trayectoria y diversos orígenes, desembarca en La Casa del Piano con una propuesta que invita a sumergirse en la riqueza del cancionero brasileño.

El proyecto nace de una pasión compartida por el estudio y la interpretación de la música del país vecino. Su repertorio propone un viaje alegre por distintas épocas y géneros, rindiendo homenaje a los artistas y ritmos que definen la identidad sonora de Brasil.

Músicos en escena

La calidez de la propuesta estará garantizada por un quinteto de músicos con amplia experiencia sobre el escenario:

Mariela Apelans

Leticia Kleiman

Juan Salvador

Lucas de Giovanni

Matías Falivene

Juntos, fusionan sus estilos para lograr ese "groove" característico que invita al disfrute, creando una atmósfera íntima y vibrante a través de los diversos instrumentos y voces.

Información del evento

La cita musical tendrá lugar en La Casa del Piano. Como es habitual en este espacio cultural, la entrada se rige bajo la modalidad de colaboración voluntaria, con una sugerencia de $8000 para el sostenimiento de los artistas y la sala.

