24 de Enero de 2026
24 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Incendios forestales: Provincia refuerza el despliegue de brigadistas y medios aéreos en Villa Lago Rivadavia

Por el calor y viento, refuerzan el operativo en Los Alerces para frenar el fuego hacia Villa Lago Rivadavia. Hay 15 evacuados y trabajan 150 brigadistas con 14 aviones. El foco se inició el 9 de diciembre y sigue fuera de control.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut reforzó este viernes el operativo en Villa Lago Rivadavia, como consecuencia de las complejas condiciones meteorológicas que demandaron un mayor despliegue de brigadistas, personal de apoyo y medios aéreos en los sectores más críticos.

 

 

El operativo se desarrolla en el marco del avance del foco ígneo registrado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya afectó más de 15.000 hectáreas de bosque nativo y se extendió hacia zonas cercanas a Villa Lago Rivadavia.

 

 

Despliegue en terreno

 

 

Ante la gravedad de la situación, marcada por altas temperaturas, sequía y fuertes ráfagas de viento, Torres anunció un importante refuerzo del operativo, que actualmente cuenta con 174 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos de apoyo, fuerzas de seguridad y catorce medios aéreos nacionales y provinciales.

 

 

Desde que se registró el foco, el pasado 9 de diciembre a raíz de una tormenta eléctrica, un total de 15 personas debieron ser evacuadas de forma preventiva, con el objetivo de resguardar su integridad física.

 

 

En este marco, el Gobierno del Chubut mantiene una coordinación permanente entre los distintos organismos provinciales, fuerzas de seguridad, equipos de salud y áreas de logística, garantizando una respuesta integral y sostenida frente a la emergencia.

 

 

Asimismo, se continúa trabajando de manera articulada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con brigadas de otras provincias, en un esquema de cooperación interinstitucional que permite sostener el combate en terreno y reforzar las tareas de prevención, monitoreo y asistencia a las comunidades afectadas, en uno de los escenarios climáticos más adversos de los últimos años.

 

 

F.P

 

