Con total éxito concluyó la Mini Colonia de Verano en Rio Pico

Fueron dos semanas a pleno, cuya única idea fue hacer felices a un montón de chiquitos y chiquitas. Y eso lo consiguieron en demasía.

La Mini Colonia de Verano en Rio Pico fue todo un éxito y solo con verles las caritas a los peques de esa localidad dio muestra de lo bien que la pasaron y de lo mucho que lo disfrutaron.

Es cierto que fueron pocos los días, apenas dos semanas. Pero para los nenes y nenas está colonia quedará en el recuerdo para siempre, amigos para siempre.

Con poco se puede hacer mucho. Solo había que formar un grupo de trabajo y darle vida a un proyecto en beneficio de los infantes de la localidad.

Más de 40 nenes y nenas de la localidad cordillerana de Rio Pico disfrutaron de dos semanas de una intensa colonia de verano.

Caminatas por lugares de ensueños, muchos juegos, bicicleteadas hacia el rio, además de actividades en el camping municipal y en la plaza.

Claro que un día se sumaron los pequeños colonos de Gobernador Costa, donde recorrieron la planta de Agua Pirenco, fueron a la Piscicultura, también a la Turbina y el cierre lo hicieron en la chacra de la señora Leticia Saavedra, donde realizaron diversos juegos y compartimos una rica merienda.

Sin esperar nada a cambio un grupo de voluntarios, jóvenes emprendedores, tomaron la posta de organizar una mini colonia de verano en la localidad de Rio Pico.

Entre ellos estuvo Aldana Lahora, quien hasta fines del año pasado fue la encargada del Área de deportes de Rio Pico.

Ya no está más, aunque nadie sabe a ciencia cierta porque no está más.

Para Aldana Lahora lo hecho en la colonia fue como cerrar un ciclo. Una manera de despedirse de los chicos en una actividad social y recreativa que fue todo un éxito.

Supo, aunque sin saber los motivos reales, que no iba a continuar en el ámbito del deporte municipal. Y ella no bajó los brazos y menos se quedó llorando por los rincones.

Pudo haberes quedado en su casa y mirando Netflix, pero prefirió estar con los nenes que siempre le arrancaron una sonrisa.

Junto con Bruno Bustos, Nahir Gago y Maira Moliné armaron un equipo invencible. Trabajar para los nenes como lo hicieron siempre desde adentro. Ahora desde afuera, pero con la misma intensidad.

Al término de cada una de las jornadas le dieron una merienda, y en el cierre compartieron una chocolatada, gaseosas y tortas dulces, además del corte tradicional de la torta.

“Tuvimos un apoyo increíble de la familia y de los comercios que nos colaboraron, fue re lindo porque sentimos un apoyo tremendo por parte de la comunidad”, señaló la misma Aldana.

Por otra parte, en sus redes sociales tuvo palabras de agradecimiento cuyo texto es el siguiente:

“Hoy cerramos una etapa maravillosa y el corazón nos explota de alegría. Queremos dar un gracias gigante a todos los que hicieron posible esta experiencia única y tan linda para nuestros chicos".

También hubo palabras de agradecimientos para los padres de los pequeños colonos “Gracias infinitas, gracias por estar siempre predispuestos a dar una mano, por amoldarse a cada actividad y, sobre todo, en confiar en nosotros para cuidar y divertir a sus hijos. Fue un placer compartir este tiempo con ustedes”.

“Nos sentimos abrazados por la solidaridad de todos. La cantidad de donaciones y colaboraciones que recibimos, nos dejó sin palabras”.

“Y por supuesto un reconocimiento gigante a quienes hicieron efectivas sus donaciones, ellos son: Cooperativa de Servicios, Adriana Cayupul y Pedro Huechumil; Adriana Lares y Mario Márquez; Analía Sáez, Anabela Utrera, Andrea Hernández, Ariel López, Ester Bilbao y Marcelo Paguinao; Fernanda Ascencio, Franco Barría, Graciela Poblete, Julieta Iannuzzi, Karina Solis y Guillermo Morky; Leticia Saavedra, María Arce, Muriel Huenul, Oscar Amuinahuel, Rosa Salgado, Sebastián Subía, Silvia González, Soledad Bustos, Vilma Barría, Pablo Almendra y el Turko Alí.

Sin dudas que este grupo de trabajo, sobre todo Aldana, necesitaban de este apoyo, de la familia y de los comercios.

Supo que su trabajo durante el año fue de lo mejor. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Por qué no sigue en el área de deportes? Vaya uno a saber por qué.