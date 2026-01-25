22°
25 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para el segundo encuentro de los "Domingos de Plaza"

Con la presentación del Instituto de arte nativo Ayehuen y Sebastián Lino, la Plaza San Martín se convierte en el escenario principal para artistas y productores locales.
Por Redacción Red43

La ciudad continúa disfrutando de sus tardes de verano con el ciclo "Domingos de Plaza". Esta popular propuesta, que convoca a todos los vecinos a disfrutar de una tarde en la plaza principal, se consolida como el punto de encuentro predilecto para las familias de Esquel y sus visitantes.

 

El evento ofrece un recorrido variado con su feria de Artesanos, Diseñadores, Manualeros y Productores, quienes ponen a disposición del público productos únicos y de elaboración local. Esta exposición comercial y creativa se ve acompañada de números en vivo de artistas locales, brindando un marco festivo y cultural a la jornada.

 

Cronograma y Ubicación

 

Para quienes deseen programar sus salidas de fin de semana, la cita está confirmada para las siguientes fechas y horarios:

 

  • Los Domingos 25 de enero y 1 de febrero

     

  • De 17 a 21 hs

     

  • En la Plaza San Martín

     

Artistas en vivo

 

La música y la danza tienen un lugar central en este ciclo. Recordamos que en el marco de estas actividades, este domingo 18 se presentan:

 

  • Instituto de Arte Nativo Ayehuen

     

  • Sebastián Lino

     

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca potenciar el trabajo de los productores locales y ofrecer un espacio de recreación gratuito y accesible para todos en el espacio público más emblemático de la ciudad.



T.B

 

