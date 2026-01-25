Esquel se prepara para el segundo encuentro de los "Domingos de Plaza"

La ciudad continúa disfrutando de sus tardes de verano con el ciclo "Domingos de Plaza". Esta popular propuesta, que convoca a todos los vecinos a disfrutar de una tarde en la plaza principal, se consolida como el punto de encuentro predilecto para las familias de Esquel y sus visitantes.
El evento ofrece un recorrido variado con su feria de Artesanos, Diseñadores, Manualeros y Productores, quienes ponen a disposición del público productos únicos y de elaboración local. Esta exposición comercial y creativa se ve acompañada de números en vivo de artistas locales, brindando un marco festivo y cultural a la jornada.
Cronograma y Ubicación
Para quienes deseen programar sus salidas de fin de semana, la cita está confirmada para las siguientes fechas y horarios:
-
Los Domingos 25 de enero y 1 de febrero
-
De 17 a 21 hs
-
En la Plaza San Martín
Artistas en vivo
La música y la danza tienen un lugar central en este ciclo. Recordamos que en el marco de estas actividades, este domingo 18 se presentan:
-
Instituto de Arte Nativo Ayehuen
-
Sebastián Lino
Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca potenciar el trabajo de los productores locales y ofrecer un espacio de recreación gratuito y accesible para todos en el espacio público más emblemático de la ciudad.
T.B