Los Alerces: el fuego ya superó las 10 mil hectáreas y se suman más refuerzos

Villa Futalaufquen, domingo 25 de enero de 2026. Por la tarde de ayer se intensificó la actividad de los tres principales frentes que presenta el incendio, presentando comportamientos extremos con propagación de focos en las áreas del Cerro Riscoso, nacientes del Arroyo Colehual, Lago Rivadavia y Laguna Froilán, situación que generó el repliegue preventivo de brigadistas de los sectores más comprometidos.

En el sector desde la Portada Norte hacia Villa Lago Rivadavia, ingresaron 50 combatientes del SPMF del Chubut de la base de Cholila, reforzados por SPLIF Bariloche, AFE-SNMF Region Centro, NEA y Sur, Protección Ciudadana del Chubut, Bomberos Voluntarios de Cholila y de El Hoyo se abocaron a trabajos sobre el sector izquierdo del frente de avance, en el cual se priorizo el resguardo de viviendas, en conjunto con personal de la Municipalidad de Esquel.

En tanto que en el área de Zanjón Hondo - Bahía Rosales las tareas se focalizaron en continuar con la construcción de una línea de defensa sobre la Quebrada del León, donde durante la tarde se generaron focos secundarios los que obligaron al personal a replegar a zona segura. Los medios aéreos con helibalde operaron en apoyo a la contención del frente, mediante enfriamiento, trabajando principalmente sobre la zona del foco secundario.





Las condiciones meteorológicas previstas para hoy se caracterizarán por el calor intenso, con ráfagas de viento de direcciones variables, que en horas de la tarde conformará un escenario más complejo que el de la jornada anterior. Desde el Comando Unificado se estableció un dispositivo especial de monitoreo aéreo de los puntos con actividad extrema, para priorizar la seguridad de los combatientes y de los equipos de apoyo logístico terrestres, náuticos y aéreos.

Se continúan reforzando las fajas de contención con maquinarias viales para evitar la propagación del fuego en el bosque nativo, en un terreno con arroyos secos y sin posibilidad de recargas de los equipos de bombeo. La operación aérea se inició a las 07:30 con el despacho de los 6 helicópteros y los 3 aviones asignados para hoy en condiciones de visibilidad reducidas con bancos de humo en valles y cañadones.

Los sistemas de observación aérea son complementados con un sistema de transmisión directa con imágenes 360° desde el avión observador, sumados a los datos relevados por las brigadas desde el terreno, permiten calcular la superficie afectada, que se estima en más de 10 mil hectáreas con islas de vegetación sin daños dispersas dentro del polígono. Por indicación del Comando Unificado se sostienen las guardias nocturnas en la Ruta 71, con el apoyo de brigadistas vecinales, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores; abocados a contener los focos espontáneos que se generan por la dinámica descendente del incendio durante el atardecer.





REITERAMOS:

En un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional, con simultaneidad de eventos complejos, se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales sobre los avisos y alertas, las medidas de prevención y las normas especiales de circulación vial en las zonas próximas al incendio.

La mejor forma de colaborar con este operativo es respetar las indicaciones sobre las restricciones del uso de fuego, y sostener las normas de convivencia en las áreas habilitadas al uso público para no generar nuevos incidentes en esta situación compleja.

Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora, y los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales. La Ruta 71 está habilitada hasta el retén de Bahía Rosales, límite Sur de las operaciones en terreno, en tanto que la Portada Norte se encuentra cerrada.

La navegación recreativa en el Lago Futalaufquen se encuentra restringida por operación de medios aéreos, que utilizan el espejo de agua para las maniobras de recarga de tanques y helibaldes.

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradece el apoyo incondicional de instituciones nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional. También a los equipos de Protección Civil del Chubut, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Vialidad Provincial, y la Municipalidad de Esquel. Asimismo, se destaca la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que coordina el despliegue de los Bomberos Voluntarios de localidades de la provincia.





T.B