Trevelin vive la Fiesta del Ternero con jineteadas, asado y sorteo de una moto 0km

En el corazón de la cordillera, la localidad de Trevelin celebra una nueva edición de la Fiesta del Ternero Cordillerano, un evento que resalta las raíces gauchas y el trabajo de campo. Julio Mellado, integrante de la comisión organizadora, brindó detalles sobre el desarrollo de las actividades y destacó el esfuerzo que implica llevar adelante una festividad de esta magnitud en un contexto económico complejo. Según Mellado, aunque la afluencia inicial no alcanzó los números del año pasado por la situación del país y la provincia, el interés del público se manifestó en el éxito de las entradas anticipadas, las cuales se agotaron totalmente el día jueves.

Durante la jornada del sábado, ingresaron al predio 1.700 personas, una cifra cercana a las 1.900 registradas en la edición anterior. Para este domingo, la organización mantiene altas expectativas, esperando que el marco de público "explote" después del mediodía. "La gente igual de todas maneras, las entradas anticipadas, sí, eso fue un éxito", comentó Mellado, señalando que el movimiento comercial en los stands de comida y bebida ha sido positivo, lo cual es vital para los emprendedores que apuestan por el evento.





Un punto fundamental que destacó la organización es el carácter privado de la fiesta. A diferencia de otras celebraciones regionales que dependen netamente del Estado, esta organización autogestionada requiere de una logística minuciosa que abarca desde la seguridad de los jinetes hasta el control de alcoholemia realizado por una empresa privada. Mellado valoró el apoyo recibido por parte de la Municipalidad de Trevelin en tareas de limpieza y maquinaria, así como los aportes del Gobierno Provincial y la colaboración de vecinos que donaron desde fardos de pasto hasta su tiempo de trabajo.

En cuanto a las actividades en el campo de jineteada, el sábado se vivió el broche de oro con la jineteada de grupas y una destacada participación de menores. "Se hace jineteada de petizos para ir formando al semillero", explicó Mellado, subrayando la importancia de estas categorías para el futuro de la tradición. También se llevaron a cabo las finales de tirada de rienda, con demostraciones especiales que incluyeron cuatriciclos y motos zigzagueando entre tambores junto a los caballos, buscando que el espectador se lleve un recuerdo único.

La oferta gastronómica es otro de los pilares de este domingo. Desde las 4 de la mañana, los cocineros trabajan en tres vaquillonas al asador. Las porciones, que incluyen aproximadamente medio kilo de carne, ensalada y pan, tienen un costo de 30.000 pesos. Además del banquete, la tarde ofrece un acto protocolar con autoridades, la clásica "ordeña de la vaca arisca" y un bingo con un premio de 1.500.000 pesos. También se sorteará una moto 110cc entre los poseedores de entradas anticipadas y de los días sábado y domingo.

Finalmente, el escenario mayor será el encargado de cerrar la jornada. Tras superar dificultades eléctricas que afectaron la noche anterior, se reprogramaron los shows para que el público pueda disfrutar de Agustín y su teclado, junto al grupo "Toma Dos", completando así una grilla que ya contó con la actuación estelar de Leo Miranda. Con estas actividades, la 16ª Fiesta del Ternero Cordillerano reafirma su lugar como uno de los encuentros tradicionales más importantes de la zona.

T.B