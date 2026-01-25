Santiago Morales se impuso en el Triatlón Cordillerano de Lago Rosario

El atleta de Trevelin Santiago Morales se impuso este domingo en la tercera fecha del Triatlón Cordillerano que tuvo lugar en el paraje aborigen de Lago Rosario.

Morales logró un registro de 1hs 23min 22seg para unir los 750 metros de nado, 20 km de Mountain Bike y 5 km de trote; superando por 2min 37seg a Víctor Amoretti, quien (al igual que Morales) corrió las tres fechas del Triatlón y tuvo la inmensa posibilidad de participar en el IronMan 70.3 de Pucón.

Por el lado de las mujeres, la victoria en la distancia más larga, quedó en poder de Jéssica Herpsomer.

Más de 30 corredores tomaron parte de esta tercera fecha en Lago Rosario, tanto en la categoría Short, como en la modalidad Super Sprint.

Esta tercera fecha estuvo organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin, donde estuvieron al frente Ramiro Urdapilleta, Diego Panelo y Carlos Sainz, además de un número importante de voluntarios y trabajadores de la secretaria de deportes quienes estuvieron trabajando a pleno en un lugar increíble.

Claro que lo increíble fue que, por primera vez, las aguas del Lago Rosario se las utilizó para una competencia, señalando que en dicho paraje hubieron varias actividades deportivas, como ser fútbol, mountain bike, e inclusive pasó el Rally, pero por primera vez se utilizó el lago para una competencia deportiva, en este caso un Triatlón.

Muchas veces lo hemos comentado y no nos cansaremos de decirlo. La cordillera tiene una escenografía increíble para el diseño de cualquier competencia deportiva, claro de utilizarse un lugar como Lago Rosario, el respeto por el cuidado de la tierra y del agua tiene que ser mucho mayor.

Para la comunidad de Lago Rosario un encuentro deportivo de esta envergadura sería más que ideal para la llegada de turistas de muchos lugares del país, ávidos de conocer un lugar encantador. Habrá que ajustar diversas cuestiones como ser los servicios ofrecidos, la promoción del lugar y, sobre todo, la enseñanza sobre el cuidado del medio ambiente.