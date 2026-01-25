22°
Domingo 25 de Enero de 2026
Domingo bajo el sol: se espera una jornada calurosa y ventosa en la ciudad

Entérate del clima según el servicio meteorológico nacional 
Por Redacción Red43

La jornada de este domingo en Esquel se presenta con condiciones climáticas marcadas por el ascenso de la temperatura y la intensificación del viento hacia la segunda mitad del día. De acuerdo con los datos meteorológicos, no se esperan precipitaciones, manteniendo una probabilidad del 0% durante todo el día.

 

 

Madrugada y Mañana El día comenzará con una temperatura mínima de 10°C durante la madrugada, bajo un cielo algo nublado. Hacia la mañana, el termómetro subirá hasta los 15°C, manteniendo la nubosidad pero con vientos leves que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

 

 

Tarde y Noche: Calor y Viento El pico máximo de temperatura se registrará durante la tarde, alcanzando los 26°C. En esta franja horaria, el clima se tornará más complejo debido al incremento del viento, que soplará de forma constante entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

 

 

Al caer la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 22°C bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, las condiciones de viento se mantendrán intensas, repitiendo ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

 

 

F.P

 

