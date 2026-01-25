Domingo bajo el sol: se espera una jornada calurosa y ventosa en la ciudad

La jornada de este domingo en Esquel se presenta con condiciones climáticas marcadas por el ascenso de la temperatura y la intensificación del viento hacia la segunda mitad del día. De acuerdo con los datos meteorológicos, no se esperan precipitaciones, manteniendo una probabilidad del 0% durante todo el día.

Madrugada y Mañana El día comenzará con una temperatura mínima de 10°C durante la madrugada, bajo un cielo algo nublado. Hacia la mañana, el termómetro subirá hasta los 15°C, manteniendo la nubosidad pero con vientos leves que oscilarán entre los 13 y 22 km/h.

Tarde y Noche: Calor y Viento El pico máximo de temperatura se registrará durante la tarde, alcanzando los 26°C. En esta franja horaria, el clima se tornará más complejo debido al incremento del viento, que soplará de forma constante entre los 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Al caer la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 22°C bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, las condiciones de viento se mantendrán intensas, repitiendo ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

