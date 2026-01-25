22°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 25 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
25 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Día del Reportero Gráfico: la mirada que cuenta la historia y defiende la verdad

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, se conmemora la labor de quienes capturan la realidad con su cámara. Una profesión marcada por la ética, el coraje y la memoria colectiva.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cada 25 de enero, la Argentina conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico, una fecha que trasciende el reconocimiento profesional para convertirse en un símbolo de la libertad de expresión. La jornada fue instituida por ley en 1997, en memoria del fotoperiodista José Luis Cabezas, cuyo asesinato marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino.

 

 

A casi tres décadas de aquel hecho que conmocionó al país bajo el lema "No se olviden de Cabezas", la labor de los reporteros gráficos sigue siendo un pilar fundamental para la democracia. Su trabajo no consiste solo en capturar una imagen, sino en documentar la realidad, denunciar injusticias y otorgar rostro a los acontecimientos que moldean nuestra sociedad.

 

 

El desafío de la profesión hoy En la era de la inmediatez digital y la inteligencia artificial, el reportero gráfico profesional cumple un rol más vital que nunca:

 

 

  • Testimonio: La fotografía de prensa actúa como una prueba irrefutable de los hechos.

     

  • Ética: El compromiso del fotógrafo con la verdad diferencia la información del contenido viral.

     

  • Memoria: Sus capturas construyen el archivo histórico visual de una nación.

     

 

En este día, se rinde homenaje a todos aquellos que, cámara en mano, enfrentan climas adversos, situaciones de riesgo y desafíos tecnológicos para llevar la realidad a los ojos del mundo. La mirada de un reportero gráfico es, muchas veces, la única ventana hacia la verdad en contextos de oscuridad.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ariel Rodríguez, el elegido para normalizar la gestión del Parque Nacional Los Alerces
2
 Los Alerces bajo amenaza extrema: el viento y el avance "en retroceso" complican la batalla contra el fuego
3
 Detuvieron a un hombre por causar disturbios y destrozos en el Barrio Roca
4
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
5
 Refuerzo porteño en la cordillera: 37 especialistas y logística 4x4 se suman a la lucha contra las llamas
1
 “No sirve reunirnos todos juntos, porque cada uno tiene sus particularidades”
2
 Esquel: El municipio intervino ante un intento de usurpación en el acceso a Valle Chico
3
 Emergencia en Los Alerces: llegan refuerzos de cuatro provincias para frenar el avance del fuego
4
 Medidas estrictas para prevenir incendios en las reservas de Esquel
5
 PNLA: resuelven la intervención mediante un comité
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -