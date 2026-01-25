Día del Reportero Gráfico: la mirada que cuenta la historia y defiende la verdad

Cada 25 de enero, la Argentina conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico, una fecha que trasciende el reconocimiento profesional para convertirse en un símbolo de la libertad de expresión. La jornada fue instituida por ley en 1997, en memoria del fotoperiodista José Luis Cabezas, cuyo asesinato marcó un antes y un después en la historia del periodismo argentino.

A casi tres décadas de aquel hecho que conmocionó al país bajo el lema "No se olviden de Cabezas", la labor de los reporteros gráficos sigue siendo un pilar fundamental para la democracia. Su trabajo no consiste solo en capturar una imagen, sino en documentar la realidad, denunciar injusticias y otorgar rostro a los acontecimientos que moldean nuestra sociedad.

El desafío de la profesión hoy En la era de la inmediatez digital y la inteligencia artificial, el reportero gráfico profesional cumple un rol más vital que nunca:

Testimonio: La fotografía de prensa actúa como una prueba irrefutable de los hechos.

Ética: El compromiso del fotógrafo con la verdad diferencia la información del contenido viral.

Memoria: Sus capturas construyen el archivo histórico visual de una nación.

En este día, se rinde homenaje a todos aquellos que, cámara en mano, enfrentan climas adversos, situaciones de riesgo y desafíos tecnológicos para llevar la realidad a los ojos del mundo. La mirada de un reportero gráfico es, muchas veces, la única ventana hacia la verdad en contextos de oscuridad.

F.P