Domingo 25 de Enero de 2026
25 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Joaquín Arbe se impuso por quinta vez en la Corrida Internacional de Crónica

El atleta olímpico de la ciudad de Esquel fue el primero en cruzar la línea de meta en los 16 kilómetros. Quedó a solo una victoria de Nazario Araujo, quien ostenta el récord histórico con seis.
Por Redacción Red43

Joaquín Arbe y Florencia Borelli fueron los más rápidos de los 16 kilómetros y subieron a lo más alto del podio en la 60° edición de la Corrida Internacional Diario Crónica -Dr. Diego Joaquín Zamit- que se desarrolló con gran éxito en la localidad de Comodoro Rivadavia.

 

En la rama masculina, Arbe cruzó la meta en primer lugar por delante de Bruno Álvarez y el chileno Matías Silva; mientras que entre las damas, la que se impuso fue la marplatense Florencia Borelli, secundada por su hermana Mariana y Daiana Juárez.

 

Esta fue la quinta victoria del atleta olímpico de Esquel en la tradicional competencia: 2018, 2022, 2023, 2025 y 2026; de esta forma, quedó a solo una de Nazario Araujo, oriundo de Cañadón León, quien ostenta seis éxitos, conseguidos en los años 1964, 1966, 1968, 1969, 1973 y 1978.

 

El evento contó con más de 1300 competidores de distintos puntos de Sudamérica, consolidando la carrera como una de las más importantes; además, se dio la presencia de un buen número de pequeños atletas, que fueron protagonistas en el inicio de la jornada.

 

