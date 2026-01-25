Joaquín Arbe se impuso por quinta vez en la Corrida Internacional de Crónica

Joaquín Arbe y Florencia Borelli fueron los más rápidos de los 16 kilómetros y subieron a lo más alto del podio en la 60° edición de la Corrida Internacional Diario Crónica -Dr. Diego Joaquín Zamit- que se desarrolló con gran éxito en la localidad de Comodoro Rivadavia.

En la rama masculina, Arbe cruzó la meta en primer lugar por delante de Bruno Álvarez y el chileno Matías Silva; mientras que entre las damas, la que se impuso fue la marplatense Florencia Borelli, secundada por su hermana Mariana y Daiana Juárez.

Esta fue la quinta victoria del atleta olímpico de Esquel en la tradicional competencia: 2018, 2022, 2023, 2025 y 2026; de esta forma, quedó a solo una de Nazario Araujo, oriundo de Cañadón León, quien ostenta seis éxitos, conseguidos en los años 1964, 1966, 1968, 1969, 1973 y 1978.

El evento contó con más de 1300 competidores de distintos puntos de Sudamérica, consolidando la carrera como una de las más importantes; además, se dio la presencia de un buen número de pequeños atletas, que fueron protagonistas en el inicio de la jornada.