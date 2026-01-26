20°
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut actualizó los Documentos de Apoyo para el Nivel Secundario: ya están disponibles online

A través de una mirada sistémica, la nueva actualización de los Documentos de Apoyo prioriza el acompañamiento sostenido de los alumnos. El objetivo es garantizar el derecho a una educación de calidad desde el ingreso hasta el egreso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación del Chubut, a través de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), informa que ya se encuentran disponibles en su página web oficial los Documentos de Apoyo actualizados para el Nivel Secundario. Estos materiales constituyen un marco orientador para las instituciones educativas y los equipos docentes, y expresan una política educativa integral que sitúa en el centro el fortalecimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes.

 

Las actualizaciones presentadas responden a una mirada sistémica del Nivel Secundario, en la que los distintos lineamientos pedagógicos y organizacionales se articulan entre sí con el propósito de garantizar el derecho a una educación de calidad. En este sentido, los Documentos de Apoyo conforman un entramado de orientaciones que acompañan a los estudiantes a lo largo de todo su recorrido escolar, desde el ingreso hasta el egreso.

 

Trayectorias escolares como eje de la política educativa

 

El fortalecimiento de las trayectorias escolares constituye el principio rector que organiza el conjunto de los Documentos de Apoyo. Esta perspectiva reconoce que el recorrido de los estudiantes por el Nivel Secundario es un proceso continuo que requiere acompañamiento institucional sostenido y estrategias pedagógicas contextualizadas, atendiendo a las diversas realidades de cada comunidad educativa.

 

En este marco, el Plan Estratégico de Mejora Institucional se consolida como una herramienta central para la planificación y la gestión escolar. A partir de un diagnóstico integral, las instituciones pueden definir objetivos, acciones y estrategias orientadas a mejorar los aprendizajes y sostener las trayectorias estudiantiles, fortaleciendo la articulación entre las políticas provinciales y las prácticas institucionales.

 

Orientaciones pedagógicas para el ingreso, la permanencia y el egreso

 

Los Documentos de Apoyo desarrollan lineamientos específicos para cada etapa de la trayectoria escolar. En el ingreso al Nivel Secundario, se prioriza el acompañamiento de los estudiantes en la transición desde el Nivel Primario, promoviendo procesos de adaptación progresiva, construcción de vínculos y apropiación de las dinámicas institucionales.

 

Durante la permanencia, la política educativa impulsa transformaciones en las prácticas pedagógicas, orientadas a generar propuestas de enseñanza más flexibles, significativas y contextualizadas. Se destacan, en este sentido, la redefinición de los Espacios de Integración de Saberes, la incorporación de la robótica educativa como parte de la modernización curricular y el fortalecimiento de un enfoque de evaluación formativa que favorezca aprendizajes integrados.

 

En la etapa de egreso, los Documentos de Apoyo promueven la articulación con el mundo del trabajo y los estudios superiores a través de pasantías y prácticas educativas, concebidas como experiencias formativas que acompañan la construcción de los proyectos vocacionales de los estudiantes y facilitan una transición gradual hacia la vida post escolar.

 

La actualización de los Documentos de Apoyo reafirma el compromiso del Ministerio de Educación del Chubut con una educación secundaria inclusiva, pertinente y de calidad. En este sentido, se invita a las comunidades educativas de las instituciones de Nivel Secundario de toda la provincia a consultar y analizar estos materiales disponibles en la web oficial, como insumo fundamental para fortalecer las prácticas institucionales y continuar consolidando trayectorias escolares completas y significativas para los estudiantes.

 

T.B

 

