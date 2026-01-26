21°
26 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El magnetismo en el cosmos: ¿cómo funciona una brújula en el espacio?

El ciclo de charlas 2026 de Plaza del Cielo inicia este miércoles en el Centro Cultural Melipal con una propuesta fascinante sobre el comportamiento de la orientación y el magnetismo fuera de la Tierra.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Complejo Plaza del Cielo invita a la comunidad a participar de la primera charla de su ciclo 2026, la cual se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal. En esta oportunidad, el especialista Néstor Camino encabezará un encuentro titulado "¿Para qué sirve una brújula en el espacio?", con el objetivo de desafiar nuestras nociones cotidianas sobre la orientación y el magnetismo. 

 

Durante la presentación se abordará el hecho de que la brújula, un instrumento que solemos considerar universal para marcar rumbos, no funciona de la misma manera fuera de nuestro planeta. El magnetismo no es una constante terrestre, por lo que el comportamiento de estas herramientas cambia drásticamente en la Luna, en las cercanías del Sol o en otras galaxias. La charla explorará la naturaleza del magnetismo en el universo y cómo estas fuerzas físicas afectan los viajes espaciales y nuestra comprensión del cosmos.

 

Desde la organización se recuerda que la entrada es libre y gratuita para todos los interesados, solicitando especial puntualidad para el inicio de la actividad. Esta iniciativa forma parte de la labor continua del Complejo Plaza del Cielo para la enseñanza y divulgación de la astronomía en la región de Esquel.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

