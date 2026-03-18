Adultos mayores enseñan tejo y sapo en un taller abierto a la comunidad

La Municipalidad de El Hoyo lanzó una nueva propuesta abierta a la comunidad: un taller de enseñanza de tejo y sapo dictado por adultos mayores, con el objetivo de fomentar la actividad recreativa, la inclusión y el intercambio de saberes.
La iniciativa se desarrollará en el espacio Primula Malle y está destinada a personas a partir de los 15 años, sin necesidad de experiencia previa.
Juegos tradicionales que vuelven a convocar
El tejo y el sapo forman parte de los juegos populares más arraigados en distintas partes del país, y su enseñanza en este formato apunta a recuperar esas prácticas.
En este caso, el valor agregado está en que los talleres serán dictados por adultos mayores, quienes transmitirán las reglas y técnicas, pero también la historia y el sentido cultural de estas actividades.
Días, horarios y cómo participar
El taller se realizará dos veces por semana:
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Días: jueves y sábados
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Horario: de 17 a 18 horas
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Lugar: Primula Malle, en El Hoyo
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Edad mínima: desde los 15 años
Desde el área de Desarrollo Social indicaron que quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente o solicitar información a través de los canales oficiales.
O.P.