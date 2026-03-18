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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Adultos mayores enseñan tejo y sapo en un taller abierto a la comunidad

Una propuesta intergeneracional en El Hoyo que recupera juegos tradicionales y promueve el encuentro a través del aprendizaje compartido.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Hoyo lanzó una nueva propuesta abierta a la comunidad: un taller de enseñanza de tejo y sapo dictado por adultos mayores, con el objetivo de fomentar la actividad recreativa, la inclusión y el intercambio de saberes.

 

La iniciativa se desarrollará en el espacio Primula Malle y está destinada a personas a partir de los 15 años, sin necesidad de experiencia previa.

 

Juegos tradicionales que vuelven a convocar

El tejo y el sapo forman parte de los juegos populares más arraigados en distintas partes del país, y su enseñanza en este formato apunta a recuperar esas prácticas.

 

En este caso, el valor agregado está en que los talleres serán dictados por adultos mayores, quienes transmitirán las reglas y técnicas, pero también la historia y el sentido cultural de estas actividades.

 

 

Días, horarios y cómo participar

El taller se realizará dos veces por semana:

 

  • Días: jueves y sábados

     

  • Horario: de 17 a 18 horas

     

  • Lugar: Primula Malle, en El Hoyo

     

  • Edad mínima: desde los 15 años

     

Desde el área de Desarrollo Social indicaron que quienes deseen sumarse pueden acercarse directamente o solicitar información a través de los canales oficiales.

 

 

O.P.

 

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