Puerto Madryn: buscan desesperadamente a un adolescente de 15 años

La Oficina de Búsqueda de Personas de la división Policial de Investigaciones de Puerto Madryn ha iniciado un operativo para dar con el paradero de Maximiliano Norman Silva Melo, un adolescente de 15 años que se encuentra desaparecido desde la tarde del domingo 25 de enero. Según el reporte oficial emitido por la Policía, el menor fue visto por última vez alrededor de las 17:00 horas en su domicilio particular.

Descripción física y vestimenta Maximiliano es de contextura delgada, tez blanca, tiene el pelo con rulos y mechitas de color amarillas. Su altura aproximada es de 1.72 metros y posee aros en ambas orejas.

Al momento de retirarse de su hogar, el joven vestía una remera tipo chomba de color negra marca Puma con líneas azules, pantalón largo de jean color negro con líneas grises y zapatillas de color blanco marca Nike Air Max.

Canales de comunicación Las autoridades solicitan a la población que cualquier información que ayude a dar con el paradero del menor sea aportada de manera inmediata a través de los siguientes canales:

Llamado al sistema de emergencias 101 .

Teléfono de contacto directo: 2804562486 .

Mensaje directo a la página de Facebook: Búsqueda De Personas Puerto Madryn.

La colaboración ciudadana es fundamental en estas horas críticas para lograr la pronta localización del adolescente y garantizar su seguridad.