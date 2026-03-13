El traficante de hormigas: un hombre llevaba 1.948 en su equipaje y todas estaban vivas

Un hombre quedó detenido en un aeropuerto internacional luego de que las autoridades descubrieran más de dos mil hormigas reina vivas escondidas en su equipaje. El caso generó sorpresa entre los investigadores y reavivó la preocupación por el tráfico ilegal de especies pequeñas que también forman parte del equilibrio ambiental.

El pasajero de nacionalidad china, identificado como Zhang Kequn, fue interceptado durante un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, Nairobi, el principal punto de conexión aérea de Kenia. Durante la inspección, los agentes detectaron una gran cantidad de hormigas cuidadosamente ocultas dentro de distintos objetos del equipaje.

De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre podría estar vinculado con una red internacional dedicada al tráfico de hormigas, una actividad que se encuentra bajo estrictas regulaciones debido a su impacto potencial sobre la biodiversidad.

Las hormigas reina incautadas pertenecen a una especie conocida como Messor cephalotes, también llamada hormiga cosechadora africana. Estas colonias son buscadas por coleccionistas y aficionados a insectos exóticos, especialmente en Europa y Asia.

El hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria de equipaje. Los agentes detectaron un comportamiento sospechoso y decidieron inspeccionar las valijas del pasajero con mayor detalle.

Dentro de 1.948 reina guardadas en tubos de ensayo especiales diseñados para mantenerlas vivas durante el traslado. Estos recipientes suelen utilizarse para transportar colonias de insectos destinadas a colecciones privadas.

La inspección reveló además otro método de ocultamiento. Los investigadores descubrieron más de 300 hormigas vivas escondidas dentro de rollos de papel de seda colocados entre las pertenencias del sospechoso.

El fiscal Allen Mulama explicó ante el tribunal que el cargamento total superaba ampliamente las dos mil hormigas. La forma de embalaje, según los investigadores, indica una operación planificada para transportar insectos vivos durante largos trayectos internacionales.

Las autoridades solicitaron además autorización judicial para analizar los dispositivos electrónicos del detenido. El objetivo consiste en revisar su teléfono celular y su computadora personal en busca de contactos, registros de ventas o comunicaciones vinculadas con redes de tráfico.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) considera que el caso podría formar parte de una organización dedicada al comercio ilegal de insectos raros. Este tipo de tráfico resulta menos visible que el contrabando de animales grandes, pero genera preocupación entre los especialistas en conservación.

Duncan Juma, funcionario del KWS, explicó que la investigación se amplía hacia otras ciudades kenianas donde se sospecha que grupos organizados realizan la recolección de hormigas reina para exportarlas ilegalmente.

Según los investigadores, Zhang Kequn podría tener un papel central dentro de esta red, aunque el proceso judicial todavía se encuentra en etapa inicial.

El tribunal autorizó mantener al sospechoso detenido durante cinco días para que los detectives profundicen la investigación y analicen la información digital que puedan recuperar.

Este caso recuerda otro episodio reciente. En mayo del año pasado, un tribunal keniano condenó a cuatro hombres por tráfico de miles de hormigas reina. Los implicados —dos ciudadanos belgas, un vietnamita y un keniano— recibieron una pena de prisión de un año o el pago de una multa equivalente a unos US$7.700. En ese proceso judicial, los acusados reconocieron los cargos y afirmaron que recolectaban hormigas como un pasatiempo, sin conocer la gravedad legal de la actividad.