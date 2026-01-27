24°
Esquel, Argentina
Martes 27 de Enero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

"Vamos a tener que pensar muchísimas otras alternativas para seguir sosteniendo la estructura económica de nuestra zona"

Representantes de las Cámaras de Comercio local, Trevelin y Comodoro Rivadavia, se reunieron para pensar como sobrellevar el impacto no solo de los incendios, sino de "la caída del poder adquisitivo".
En la reunión de Directivos de las Cámaras de Comercio de Esquel, Trevelin y Comodoro Rivadavia, realizada en CAMOCH, Esquel, el gran eje fue pensar como sobrellevar la tragedia de los incendios.

 

Los referentes de cada zona coinciden en que el impacto en el comercio no va a ser algo solucionable "de la noche a la mañana", pero que igualmente es su rol pensar soluciones "en paralelo" al combate del fuego y a las consecuencias inmediatas.

 

Lo innegable del impacto: "Claramente pone en una situación muy difícil al comercio a nivel regional. No podemos esperar porque si cada vez que sucede una situación la ponemos en una cosa atrás de la otra, nunca vamos a lograr nada porque si no siempre lo urgente te va a estar tapando lo importante".

 

El esfuerzo de "cambiar de chip" y pensar tácticas desde la Cámara: "Tiene que haber una actitud propositiva de las cámaras, de estos entes intermedios que somos nosotros y la solución del problema es de largo plazo".

 

La reactivación, plantean, tampoco será unilateral: "Vamos a tener que pensar muchísimas otras alternativas para poder seguir sosteniendo la estructura económica de nuestra zona. en esta situación nos va a ser muy difícil seguir teniendo una industria, como se dice en algunos aspectos del turismo, por lo que está pasando".

 

La caída del comercio no es solo por los incendios: "El comercio está pasando por una caída de la demanda importante, consecuencia de la caída del poder adquisitivo y también consecuencia de eso han caído reservas".

 

SL

 

