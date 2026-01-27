“Yo disfruto mucho de las Pruebas Combinadas”

Víctor Amoretti alcanzó el segundo puesto en la modalidad Short solo superado por Santiago Morales "quien anda muy bien en el trote".

Sabe que son pocos triatletas y habrá que sumar más para que vivan esta experiencia.

A pesar de que aún no terminó el primer mes del año, Víctor ya cumplió su objetivo en este 2026 que fue participar en el IronMan 70.3 de Pucón, competencia en la que no se puso nervioso y disfrutó muchísimo.

Participará en la prueba de Ciclismo de Ruta Esquel - Tecka y, con varios atletas del Gimnasio Vive, tomará parte del Triatlón Patrimonio de la Humanidad que se correrá el 8 de marzo en el Parque Nacional Los Alerces.

Luego de la carrera del domingo en Lago Rosario, Víctor destacó que “acá vine a participar. Hay que apoyar estas carreras porque le falta fuerza todavía es que no son muchos los triatletas que hay en la zona”.

“El Triatlón es un deporte muy lindo y, como en el caso de Lago Rosario, tenemos un lugar espectacular, que hay que amarlo y, sobre todo, cuidarlo.”

“Ojalá se hagan más competencias acá, el lugar es fantástico y el circuito es hermoso” destacó, además.

En relación a la prueba del domingo, Amoretti señaló que Santiago Morales anda muy bien en el trote

“Yo sabía que si lo alcanzaba en la bici, con Santi podíamos correr juntos, pero él anda muy bien en el trote”.