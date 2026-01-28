Duro castigo en Madryn para quienes arrojen basura en la vía pública: multas de hasta 12 millones

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, advirtió sobre la necesidad de seguir trabajando en la limpieza de la ciudad. Ante la gran cantidad de personas que arrojan sus residuos en la vía pública, generando serios inconvenientes, presentará un proyecto para que se dupliquen las multas previstas por estas situaciones.

La actual ordenanza prevé una sanción económica de 3.500 módulos por arrojar basura y de 3.900 módulos por abandonar residuos. Atentos a que cada módulo cuesta 1.645 pesos, las multas serían de $5.757.500 y de $6.415.500, respectivamente.

Con la propuesta impulsada por el Intendente, las multas a quienes arrojen deshechos en la vía pública serían de $11.515.000 y de $12.831.000 para quienes abandonen residuos en algún sector de la ciudad.

Más allá de la sanción económica, arrojar residuos en la vía pública constituye un delito ambiental grave, por lo que también se podrían sufrir consecuencias legales en caso de ser encontrados culpables de dicho acto.

El intendente dijo: “Desde el Municipio se está haciendo un trabajo intenso y permanente en todos los sectores de la ciudad, donde detectamos que personas arrojan residuos en la vía pública, algo que no podemos permitir. Se realizan muchas labores diarias para mantener limpia a la ciudad, pero también necesitamos que la comunidad entienda la importancia de esto y que no sucedan más estos hechos”.

“Hemos trabajado mucho para disponer distintos puntos y espacios específicos para que los vecinos puedan arrojar residuos. Necesitamos la colaboración de cada madrynense y que, entre todos, tomemos conciencia de lo que implica tener una ciudad limpia y ordenada”, agregó Sastre.

En Madryn existen dos lugares de disposición final de residuos como plástico, papel, cartón, envases larga vida, vidrio y metales: los Ecopunto en el Playón Recreativo del Muelle “Luis Piedra Buena” y en el Área Natural Protegida Urbana “La Laguna”.

Para la disposición final de residuos como poda, escombros, chatarra, elementos electrónicos, cubiertas y demás, existe el Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos, gratis.

En cuanto a la disposición final para residuos de tipo industrial, destinado a empresas privadas, Puerto Madryn cuenta con el Predio de Residuos Voluminosos, para los cuales se debe abonar un vale específico y arrojar allí la basura mencionada.